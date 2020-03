Er bezeichnet sich als „Semi-Profi“, weil die Regionalliga ja keine Profi-Liga sei. Dennoch verdient Jan-Niklas Pia derzeit seine Brötchen als Spieler von Borussia Mönchengladbach II ausschließlich mit dem Fußball. Wobei Fußball derzeit ja gar nicht gespielt wird.

Jan-Niklas Pia absolviert ein ehrgeiziges Laufprogramm

Zur aktuellen Lage im Land und auf der Welt hat das in Gladbeck geborene und in Bottrop lebende noch 19-jährige Talent übrigens eine klare Meinung. „Wer in der jetzigen Krisensituation Fußball noch für das Allerwichtigste hält, der hat den Ernst der Lage nicht verstanden“, betont der Enkelsohn der SV-Zweckel-Legende Karl-Heinz Pia.

Für die U19 des MSV Duisburg spielte Jan-Niklas Pia (re.) in der U19-Bundesliga West. Foto: Mark Bohla / Funke foto services

Jan-Niklas Pia betont aber auch, dass es komisch sei, dass jetzt mitten in der Saison nichts gehe. „Wir alle haben Lauf- und Kraftpläne mit nach Hause bekommen“ erzählt das Talent. Und: „Zudem hat unser Trainerteam uns Stabilisations- und Mobilisationsprogramme verordnet, die wir strikt einhalten.“ So absolviert Pia derzeit in Bottrop u. a. ein ehrgeiziges Laufprogramm, in dem es zum einen um Ausdauer und zum anderen um Sprint, Spritzigkeit und Schnelligkeit geht. „Wichtig ist es“, sagt er, „das Niveau unbedingt hoch zu halten.“

Für Jan-Niklas Pia stehen drei Einsätze in der Regionalliga zu Buche

Im Sommer des vergangenen Jahres wechselte Jan-Niklas Pia von der U19 des MSV Duisburg zur Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach. Er kam bislang unter Trainer Arie van Lent zu drei Einsätzen, ein Torerfolg war dem Angreifer dabei nicht vergönnt.

Dem bisherigen Saisonverlauf gewinnt Pia durchaus Gutes ab: „Am Ende der Hinrunde waren wir oben mit dran.“ Dann jedoch habe das Team einige Spiele verloren, so dass es sich jetzt im Niemandsland der Regionalliga West wiederfinde.

Pia ist noch bis 2021 vertraglich an Mönchengladbach gebunden

Ein Blick in die nähere oder gar weitere Zukunft sei derzeit nicht angesagt, ja sogar unmöglich. Irgendwelche Zielvorgaben für die aktuelle Spielzeit oder sogar darüber hinaus zu äußern, sei nicht seriös. „Keiner kann wirklich genau sagen, wann wieder gespielt wird. Es kann ja auch nicht nahtlos mit der kommenden Spielzeit weitergehen. Eine mehrwöchige Vorbereitung auf die neue Saison sei auf jeden Fall nötig. Es werde Neuzugänge wie Abgänge geben, der neue Kader müsse sich erst einmal einspielen.

Fest steht am Bökelberg, dass das U23-Team von einem neuen Trainer gecoacht wird. Der Vertrag mit van Lent wurde nämlich nicht verlängert. Mit dabei sein wird auf jeden Fall Jan-Niklas Pia, dessen Vertrag bis 2021 läuft.