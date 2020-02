Spitzenspiel: Warum Rentforts Daniel Griese vom Wetter redet

Gladbeck. In der Kreisliga B1 steht das Spitzenspiel zwischen SW Buer-Bülse und dem BV Rentfort III an. Warum BVR-Trainer Griese vorher vom Wetter redet.

In der Kreisliga B steht ein Spitzenspiel an! Tabellenführer Schwarz-Weiß Buer-Bülse trifft am Sonntag, 1. März, den Vorjahresmeister und aktuellen Drittplatzierten BV Rentfort III. Vor dieser Partie hat Trainer Daniel Griese eigentlich nur einen Wunsch.

Der Coach wünscht sich gutes Wetter! „Es sind zwei spielerisch starke Mannschaften, die sich ein schönes Spiel liefern können. Da muss es nicht sein, dass der Vergleich auf einem schlecht bespielbaren Platz stattfindet und womöglich in einer Schlammschlacht entschieden wird“, sagt Daniel Griese. Mit Humor fügt er hinzu: „Wir spielen auf der Alm. Und auf einer Alm ist es so oder so immer windiger.“

Rentforts Trainer schiebt Buer-Bülse die Favoritenrolle zu

Personell sieht es bei den Rentfortern gut aus, einige kleine Fragezeichen gibt es jedoch trotzdem. „Es wird ein spannendes Spiel werden“, vermutet Griese, der die Favoritenrolle ein wenig Richtung Bülse schieben will: „Das ist schon eine sehr gute Mannschaft mit vielen top Spielern in den eigenen Reihen.“

Anstoß: Sonntag, 1. März, 15 Uhr.