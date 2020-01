SV Gladbeck 13 verliert gegen Borghorst sein Auftaktspiel

Die Wasserballer des SV Gladbeck 13 sind mit einer 6:9-Niederlage gegen den SVO Borghorst in die neue Saison der Nordwestfalenliga gestartet. Ungeachtet dessen sind sie äußerst optimistisch für die Zukunft.

SV Gladbeck 13 muss Spielertrainer Stefan Neumann ersetzen

Der SV Gladbeck 13 - das Bild zeigt Max Baumeister - kassierte gegen Borghorst eine 6:9-Niederlage. Foto: Joachim Kleine-Büning / Funke Foto Services GmbH

Der Schwimmverein beklagte nämlich zum Auftakt der Punkterunde 2019/2020 viele Ausfälle. Vor allem die Abwesenheit von Spielertrainer Stefan Neumann machte sich bemerkbar. Dennoch sei die Partie positiver verlaufen als gedacht, so der 13er Jakob Krause.

Im ersten Viertel starteten die Gladbecker konzentriert, konnten allerdings zu wenig Möglichkeiten herausspielen. Borghorst besaß mehr Torchancen und ging mit 3:1 in Führung. Im zweiten Abschnitt verteidigten die 13er gut und ließen keinen weiteren Treffer zu. Sie selbst erzielten aber nur ein Tor, so dass es zur Halbzeit 2:3 stand.

Nun empfängt der SV Gladbeck 13 den SC Coesfeld 2

Im dritten Viertel nutzten die Gladbecker, dem Gast schwimmerisch nun überlegen, mehrere Chancen und schossen drei Tore. Die Borghorster waren noch effizienter und erzielten vier Treffer. Der SV 13 versuchte im Schlussviertel noch einmal aufzuholen, schaffte dies jedoch nicht.

Am Ende waren die 13er um Trainer Sebastian Neumann aber trotzdem zufrieden, weil man gemerkt hat, dass die Mannschaft sich von Jahr zu Jahr verbessert und mehr zusammenwächst. Das nächste Spiel findet bereits am Dienstag, 21. Januar, gegen den SC Coesfeld 2 statt. Los geht’s um 20.30 Uhr im Freibad an der Schützenstraße.

SV Gladbeck 13: Krause, Hollstein, Baumeister, Arndt, Taube, Wöllke (1), Khalil, Jakopic, Lechtenberg (2), Hentschel, Ebel (1), Schäfer (2).