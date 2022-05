SV Gladbeck 13: Yannick Plasil sichert sich den NRW-Titel

Yannick Plasil (Mitte) von der SG Gladbeck/Recklinghausen bzw. dem SV Gladbeck 13 war in Wuppertal bei den NRW-Meisterschaften

Gladbeck. Yannick Plasil vom SV Gladbeck 13 überragte bei den NRW-Meisterschaften. Es war aber nicht der einzige Podestplatz für den Schwimmverein.

Bei den NRW-Meisterschaften in Wuppertal erreichten die elf Schwimmenden der SG Gladbeck/Recklinghausen gute Platzierungen. Am Ende standen 18 Finalqualifikationen, ein NRW-Titel, fünf weitere Podestplätze in der offenen Klasse sowie zwei Juniorentitel zu Buche.

Yannick Plasil, frisch zu den Semesterferien aus den USA zurückgekehrt, wurde souverän NRW-Meister über 200 m Schmetterling, zudem holte er Silber über 100m Schmetterling.

Paul Blümer folgte ihm dicht über 100 m Schmetterling und gewann in einer tollen Bestzeit die Bronzemedaille. Ebenfalls die Bronzemedaille wurde es auf der 200 m Schmetterlingsstrecke.

SV Gladbeck 13: Bronze für Jonathan Itjeshorst

Eine weitere Bronzemedaille in der offenen Klasse erschwamm sich Jonathan Itjeshorst über 50 m Schmetterling in neuer Vereinsrekordzeit. Noch im Vorlauf verbesserte Paul Blümer den alten Vereinsrekord um 1/100, musste sich dann im Endlauf jedoch seinem Vereinskollegen um 8/100 und dem 4. Platz geschlagen geben.

Jonathan Itjeshorst wurde zugleich 2-facher NRW-Junioremeister über 50 m und 100 m Schmetterling. Fiona Redemann vom Partnerverein aus Recklinghausen errang die 6. Medaille für die SG mit einem 2. Platz über 200 m Lagen. Tim Wolkowski rundete in Saisonbestzeit über 200 m Lagen das gute Ergebnis aus Sicht SV 13 ab.

Mehrkampf für die Jüngsten

Die jüngsten des Klubs (Jahrgänge 2011 und 2012) waren indes beim Nordrhein-Westfälischen Schwimm-Mehrkampf im Einsatz. Bei diesem wurden fünf Strecken – 100m, 200m, 50m Beine in der Hauptlage sowie 400m Freistil und 200m Lagen – geschwommen.

Die Punkte aller Strecken werden addiert und so der Mehrkampfmeister ermittelt. Vorbereitet wurden die jungen Aktiven aus dem Aufbaukader des SV 13 von ihren Trainern Judith Hermeler und Christian Wittenbrink. Als Ausbeute brachten sei ein Mal Gold, ein Mal Silber, ein Mal Bronze und drei vierte Plätze mit.

Stolz zeigen die Jüngsten des SV Gladbeck ihre Urkunden. Foto: SV Gladbeck 13

Myrtha Vogt siegte im Jahrgang 2012 im Schmetterlings-Mehrkampf. Jan Vollmer sicherte sich Silber im Jahrgang 2012 in der Disziplin Rücken und Bronze gewann Mia Brauckmann im Jahrgang 2011 in der Hauptlage Brust. Isabelle Conradi (2011, Rücken), Matilda Maiß (2012, Brust) und Pia Kleinhückelkoten (2011, Freistil) holten vierte Plätze.

Besonders stark waren die Zeiten über 200m Lagen von Isabelle Conradi und Pia Kleinhückelkoten einzuordnen. Beide blieben erstmals unter der Drei-Minuten-Marke und dürften damit sicher für die Deutschen Meisterschaften im Schwimm-Mehrkampf im Juni qualifiziert sein.

