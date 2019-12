SV Zweckel muss völlig überraschend auf Torwartsuche gehen

Guido Naumann hat als Fußballtrainer eigentlich schon fast alles erlebt. Auf diesen Fall angesprochen, schüttelt der Coach des Bezirksligisten SV Zweckel aber nur ungläubig den Kopf. Er muss nämlich völlig unerwartet auf Torwartsuche gehen.

Timo Kulak, der an der Dorstener Straße gerade erst die Nummer eins geworden war, wechselt nämlich zum VfB Hüls, also zu seinem Stammverein. Kommentar Naumann: „Ich verstehe Timo nicht.“ Eigentlich wollte der Trainer, dass Kulak über die laufende Spielzeit hinaus in Zweckel bleibt. „Ich wollte mit ihm verlängern, er hat zuletzt top gespielt“, sagt der Ex-Zweitligaprofi.

Zweckels Trainer Naumann führt Gespräche mit potenziellen Zugängen

Guido Naumann, Trainer des SV Zweckel, muss überraschend auf Torwartsuche gehen. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Das sieht Ulrich Wloch, der Vorsitzende des SVZ, ganz genauso. Auf der Homepage seines Klubs schreibt er: „Timo Kulak war in den vergangenen Wochen ein sicherer Rückhalt der Zweckeler Mannschaft und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass die Schwarz-Grünen mit einer tollen Serie den fünften Tabellenplatz der Bezirksliga ergatterten.“

Nun gilt es für Naumann und den SV Zweckel, möglichst schnell einen guten Schlussmann zu finden. Im Gespräch mit der WAZ kündigte der Coach der Schwarz-Grünen an, dass es dabei nicht bleiben wird. „Es wird sich personell auf jeden Fall noch mehr tun“, so Naumann, der aktuell viele Gespräche mit potenziellen Zugängen führt.

Beim SV Zweckel stehen damit zwei Winterabgänge fest

Timo Kulak ist nicht der einzige Abgang des SV Zweckel in diesem Winter. In Samir Saadou hat sich ein weiterer Akteur bereits von der Dorstener Straße verabschiedet. Bekanntlich kehrt er zu seinem Heimatverein Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck zurück.