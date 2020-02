TV Gladbeck: Aufholjagd der A-Jugend bleibt erfolglos

Mit dem letzten Aufgebot bestritt die Handball-A-Jugend des TV Gladbeck ihr Verbandsligaspiel bei Schlusslicht ATV Dorstfeld. Die Blau-Weißen leisteten sich eine schwache erste Halbzeit und verloren mit 25:27 (10:17).

TVG-Trainer Michael Lechert kommentierte: „Leider haben wir in der ersten Halbzeit keine gute Leistung gezeigt, was aber teilweise nachvollziehbar ist, da die Mannschaft in dieser Formation nie vorher so zusammengespielt hat. Mit der zweiten Halbzeit war ich dann einverstanden.“

Gladbecks Bastian Talhoff kämpft vorbildlich

Dem Coach der Gladbecker standen von den der ersten Sieben/Acht nur die beiden Torhüter und Bastian Talhoff zur Verfügung. Alle anderen spielten in der Ersten bzw. waren verletzungsbedingt nicht dabei. Einige B1-Spieler, die aushelfen sollten, fehlten ebenfalls aus Krankheitsgründen.

Zu Beginn der Partie hielt der TVG noch mit (5:6, 10.). In der Folgezeit leisteten sich die Blauen aber viel zu viele technische Fehler oder ließ beste Chancen aus. Im zweiten Durchgang holten die Gladbecker, angetrieben vom vorbildlich kämpfenden Talhoff, Tor um Tor auf. Plötzlich führte Dorstfeld nur noch mit 25:22, drei Minuten vor dem Ende kam der TVG sogar bis auf zwei Tore heran (26:24).

TV Gladbeck: Semnet, Heideck, Stremmer, Maidhoff (2), Conrad (2), Nowak (3), Talhoff (11), Crosberger (1), Naujoks (1), Domian (2), Meyer (3).