TV Gladbeck empfängt Topteam: Zaleski gibt sich kämpferisch

Können die Volleyballerinnen des TV Gladbeck im Aufstiegsrennen der Oberliga 2 noch einmal für richtige Spannung sorgen? Eine Antwort auf diese Frage gibt es in der Artur-Schirrmacher-Halle, wenn der Tabellenvierte aus Gladbeck Spitzenreiter RC Borken-Hoxfeld II empfängt. TVG-Trainer Waldemar Zaleski gibt sich kämpferisch.

„Die Rollen“, sagt der routinierte Coach vor dem Spiel, das am Samstag, 25. Januar, um 19 Uhr in der Artur-Schirrmacher-Halle über die Bühne geht, „sind natürlich klar verteilt.“ Die Gäste seien der Favorit, seine Mannschaft der Herausforderer. „Wir nehmen“, betont Zaleski, „aber die Herausforderung an und werden den Borkenerinnen keinen Punkt schenken.“

TV Gladbeck muss Zuspielerin Julia Frohleiks ersetzen

Ellen Plonowski (links) wird in der Begegnung mit Tabellenführer RC Borken-Hoxfeld II beim TV Gladbeck als Zuspielerin zum Zuge kommen. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Seine Mannschaft sei in der Lage, den Tabellenführer zu bezwingen. „Dazu müsste bei uns aber alles stimmen und alle Spielerinnen müssten an Bord sein“, sagt der Trainer des ehemaligen Zweitligisten. Sein Problem ist, dass in der Begegnung mit Borken abermals eine ganz wichtige Akteurin nicht zur Verfügung steht.

Julia Frohleiks fällt nämlich am Samstagabend aus persönlichen Gründen aus. Ersetzen wird die erfahrene Zuspielerin Ellen Plonowski. Und: Plonowski muss durchackern, weil sich Lara Bittner aus der Zweitvertretung eine Sprunggelenkverletzung zugezogen hat und eine mehrwöchige Zwangspause einlegen muss.

RC Borken-Hoxfeld II hat sieben Punkte mehr geholt als der TV Gladbeck

Zaleski vertraut Plonowski: „Sie hat gute Fortschritte gemacht und ist mittlerweile auch physisch fit. Nun bietet sich ihr die Chance, das Erprobte in der Praxis umzusetzen.“

Und das gegen die Topmannschaft der Oberliga. Nur eine Partie hat der RC Borken-Hoxfeld II bislang verloren und sich nach zehn Spieltagen einen Vorsprung von vier Punkten vor dem Tabellenzweiten SC Hennen erarbeitet. Den TVG trennen gar sieben Zähler von der Zweitvertretung des Zweitligisten, der das Hinspiel mit 3:0 (25:19, 25:14, 29:27) gewann.

TVG-Trainer Waldemar Zaleski lobt den RC Borken-Hoxfeld

„Die Borkenerinnen“, sagt Waldemar Zaleski, „haben sich den ersten Platz verdient. Das Team besteht aus ehemaligen Zweitligaspielerinnen und jungen Talenten, diese Mischung macht’s. Schon zu Beginn der Saison war bei ihnen kein Sand im Getriebe, das hat mich überrascht.“