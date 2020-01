TV Gladbeck: Keine Angst vor Aufstiegsfavorit Erkenschwick

„Ich will die zwei Punkte haben.“ Das sagt Tobias Thiel, Trainer der Bezirksliga-Handballer des TV Gladbeck, vor dem Heimspiel seiner Mannschaft am Samstag (11. Januar, 18 Uhr) gegen den FC 26 Erkenschwick. Der Gast ist Tabellendritter und einer der heißesten Aufstiegskandidaten.

Der TV Gladbeck muss Sascha Klein ersetzen

Ralph Willam springt beim TV Gladbeck womöglich für Sascha Klein ein. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

„Erkenschwick“, so Thiel weiter, „steht nicht umsonst da oben.“ Und doch rechnen sich die Blau-Weiße etwas aus. Zum einen, weil sie zu Hause spielen und in der Nordparkhalle nur schwer zu bezwingen sind. Zum anderen, weil der TVG gegen den TVE in der jüngeren Vergangenheit eigentlich immer ganz gut ausgesehen hat.

Der TVG kann, anders als noch beim Pokalaus gegen den HSV Herbede in der vergangenen Woche, beinahe in Bestbesetzung antreten. Lediglich Sascha Klein fällt aus. Für ihn springt womöglich Ralph Willam ein.

Erkenschwick schickt routiniertes Team auf die Platte

In der Nordparkhalle treffen zwei Teams aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Thiel ist Trainer einer Rasselbande, der FC Erkenschwick dagegen schickt ein sehr erfahrenes Team ins Rennen, mit einigen Spielern, die früher in höheren Ligen ihren Mann gestanden haben. „Mal gucken“, so der TVG-Trainer, „wie die mit unserer offensiven Deckung und unserem Tempospiel klar kommen.“

Stellt sich noch die Frage, wie groß wohl die Unterstützung der blau-weißen Fans in der Begegnung mit dem FC Erkenschwick ausfallen wird. Fast zeitgleich spielt bei der Handball-EM ja die deutsche Nationalmannschaft gegen Titelverteidiger Spanien. Thiel macht sich um die Unterstützung seiner Mannschaft aber keine Sorgen: „Die TVer, die immer da sind, werden auch am Samstag kommen.“