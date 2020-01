Gladbeck. Der TV Gladbeck ist beim Bob-Weltcup in Frankreich nur mit Annika Drazek vertreten. Kira Lipperheide schaut dagegen dem Rennen in La Plagne zu.

TV Gladbeck Kufe: Nur Annika Drazek startet in Frankreich

Der TV Gladbeck Kufe ist beim Bob-Weltcup im französischen La Plagne nur mit einer Anschieberin vertreten. Während Annika Drazek am Samstag (11. Januar) den Schlitten von Olympiasiegerin Mariama Jamanka auf Touren bringen wird, muss sich Kira Lipperheide dieses Mal mit der Rolle der nicht-teilnehmenden Beobachterin begnügen.

Stephanie Schneider, mit der Lipperheide am vergangenen Wochenende in Winterberg den ersten Platz belegt hat, versucht es dieses Mal mit Leonie Fiebig (BSC Winterberg). „Die Pilotinnen entscheiden mit“, so Heiner Preute, Trainer des TV Kufe. Er vermutet, dass die Vizeweltmeisterin des BSC Sachsen Oberbärenburg ausprobieren wolle, wie sie mit der Sauerländerin harmoniere.

Mariama Jamanka kennt die Bahn in Frankreich noch nicht

Erfolgreiche Zusammenarbeit: Kira Lipperheide, Trainer Heiner Preute und Annika Drazek. Foto: TV Gladbeck

Annika Drazek dagegen ist in Frankreich wieder am Start – erneut mit Mariama Jamanka. Die für den BCR Thüringen startende und aus Berlin stammende Weltmeisterin und Gesamt-Weltcupsiegerin 2019 blickt dem Rennen auch deshalb gespannt entgegen, weil sie in La Plagne noch nie gefahren ist.

„Letztes Jahr“, wird Jamanka auf der Homepage des Bob- und Schlittenverbands für Deutschland (BSD) zitiert, „war es Sigulda, dieses Jahr ist es La Plagne. Ich habe schon viel davon gehört, war auch als Anschieberin mal da, aber da kriegt man von der Bahn nicht so viel mit. Aber wir helfen uns ja untereinander, und ich werde auch die Jungs fragen, die in den letzten Jahren öfter mal dort waren. Ansonsten lerne ich durch Youtube-Videos, aber im Endeffekt muss man immer erst mal runterfahren, um sich ein Gefühl für die Bahn zu erarbeiten. Ich bin gespannt.“

Heiner Preute, Trainer des TV Gladbeck, erwartet sehr enge Kiste

Heiner Preute erwartet eine „sehr enge Kiste“. Annika Drazek sei gut in Form. Derweil hat Kira Lippperheide in Gladbeck Trainingseinheiten absolviert, um für kommende Aufgaben gerüstet zu sein.