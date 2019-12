TV Gladbeck: Nach Mittagsschläfchen holt Schlagenwerth Gold

Diese junge Frau hat Nerven! Anna Schlagenwerth gewann bei der Leichtathletik-DM der Jugend in Ulm in der AK U 18 über 400 Meter Hürden den Titel. Dabei stellte die für den TV Gladbeck startende Athletin in 60,64 Sekunden eine persönliche Bestzeit auf.

Die Titelkämpfe mussten wegen eines Unwetters unterbrochen werden. Wie überbrückte Schlagenwerth die Zeit? Sie machte ein Mittagsschläfchen! Nachfolgend unser Bericht von den Deutschen.

Anna Schlagenwerth feiert größten Erfolg ihrer bisherigen Karriere

Als sie das Ziel erreicht und einen flüchtigen Blick auf die Anzeigetafel geworfen hatte, fasste sich Anna Schlagenwerth ungläubig mit beiden Händen an den Kopf. Die 400m-Hürdenläuferin des TV Gladbeck hatte gerade den größten Erfolg ihrer bisherigen Sportkarriere gefeiert. Gold bei den Deutschen Jugendmeisterschaften!

In 60,64 Sekunden (persönliche Bestzeit, vorher 61,21) sicherte sich Anna Schlagenwerth in der Altersklasse U18 über 400 Meter Hürden den Titel vor Anastasia Vogel (TV Wattenscheid, 60,84) und Vivienne Morgenstern (Dresdner SC 61,46).

Wegen eines Unwetters muss die DM für 90 Minuten unterbrochen werden

Stolz präsentierte Anna Schlagenwerth (TV Gladbeck) in Ulm ihre Goldmedaille. Foto: Wolfgang Birkenstock

„Ich kann es noch selbst nicht glauben“, sagte Anna Schlagenwerth im Interview mit leichtathletik.de nach dem großen Finale. Sie verriet, dass ihr das Unwetter - am Samstagmittag hatten die Titelkämpfe in Ulm infolge eines kräftigen Gewitters für rund 90 Minuten unterbrochen werden müssen - durchaus zupass gekommen war.

„Das hat mir Ruhe gegeben, ich konnte entspannen“, so die frischgebackene Deutsche Meisterin. Wie hat sie die Zeit verbracht? „Ich habe einen Mittagsschlaf gemacht“, so Anna Schlagenwerth und lächelte.

Trainer Heiner Preute findet die richtigen Worte

Als es darauf ankam, am Samstagabend, erwies sich die Gladbeckerin als richtig ausgeschlafen - und motiviert. Dafür hatte auch ihr Trainer gesorgt. „Ich habe“, so Heiner Preute zur WAZ, „zu Anna gesagt, dass alles passieren kann und sie nur von Hürde zu Hürde denken soll. Und ich habe ihr gesagt, dass an der achten Hürden vermutlich fünf Läuferinnen gleichauf sein werden und dass letztlich der gewinnen wird, der es dann am meisten will.“

Nun, Anna Schlagenwerth wollte gewinnen. Unbedingt. „Sie hat“, sagte Preute, „die Fähigkeit zu beißen.“ Das notwendige Quäntchen Glück war am Samstagabend auch noch aufseiten der Gladbeckerin. Favoritin Laura Wilhelm (VfL Waiblingen) blieb nämlich an der zehnten Hürde hängen - damit war der Weg zum Titel für Anna Schlagenwerth endgültig frei.