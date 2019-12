TV Gladbeck – Thiel: „Wir stehen jetzt unter Zugzwang“

„Wir stehen jetzt unter Zugzwang.“ Das sagt Tobias Thiel, Trainer des TV Gladbeck, vor dem Nachholspiel in der Handball-Bezirksliga gegen die ETG Recklinghausen. Zuletzt gab es für die Blau-Weißen 1:5 Punkte aus den letzten drei Spielen.

Der TVG hat jetzt 7:9 Zähler auf dem Konto und ist auf den drittletzten Tabellenplatz zurückgefallen. Das Team droht wie in der vergangenen Saison tief in den Abstiegskampf verstrickt zu werden. Andererseits trennen die Gladbecker von Rang sechs nur zwei Punkte.

TV Gladbeck muss seine Chancen konsequenter nutzen als bisher

Der Tv Gladbeck um Außen Tobias Wissing hat zuletzt seine Chancen nicht konsequent genug genutzt. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Wie auch immer, Tobias Thiel möchte möglichst in Ruhe Weihnachten feiern - und fordert deshalb einen Sieg in der Begegnung mit der ETG Recklinghausen, die am Dienstag, 3. Dezember, um 20 Uhr in der Nordparkhalle ausgetragen wird. Der Coach: „Wir stehen in der Pflicht, wir müssen Punkte holen.“

Um in die Erfolgsspur zurückzukehren, wird sich seine Mannschaft vor allem im Angriff besser präsentieren müssen als zuletzt bei der 25:27-Heimniederlage gegen Spitzenreiter HSC Haltern-Sythen II. „Das ist“, sagt Thiel, „der Knackpunkt im Saisonverlauf. Wir lassen vor dem gegnerischen Tor zu viele Chancen aus.“

Im Aufgebot der ETG Recklinghausen stehen zwei ehemaliger VfLer

Die ETG Recklinghausen tut sich bislang überraschend schwer. Mit 8:8 Zählern auf dem Konto liegt die Mannschaft aus der Kreisstadt auf dem neunten Tabellenplatz.

Im Aufgebot der Gäste stehen in Markus Friemel undJanis Braunzwei Spieler, die in Gladbeck bestens bekannt sind: Beide waren nämlich einst für den VfL in der Erst- bzw. Zweitvertretung aktiv.