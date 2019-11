Die Handballer des TV Gladbeck haben ihr Kreispokalspiel beim VfL Hüls mit 27:30 (13:12) verloren. Ungeachtet dessen geht ihr Trainer Tobias Thiel davon aus, die dritte Runde erreicht zu haben. Er legte gegen die Wertung der Partie nämlich Einspruch ein.

„Wir müssen jetzt abwarten, was der Grüne Tisch sagt“, so Thiel nach der Partie. Er sei sich aber sicher, dass die Entscheidung zugunsten seiner Mannschaft ausfallen werde.

Drei A-Jugendliche debütieren in der ersten Herrenmannschaft des TV Gladbeck

Tobias Thiel, Trainer des TV Gladbeck, legte nach dem Pokalspiel in Hüls Einspruch gegen die Wertung der Partie ein. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Was ist in Hüls passiert? Nun, die Gastgeber spielten gegen Ende der ersten Halbzeit offenbar mit einem Torwart, der nicht in der Meldeliste eingetragen war. Und weil diese mit 14 Akteuren „ausgebucht“ war, so Thiels Sichtweise, „war dieser Schlussmann nicht spielberechtigt“.

Der Vergleich war mehrere Minuten lang unterbrochen. Thiel kümmerte das alles nicht: „Ich habe, weil ich mir sicher war, dass das Spiel für uns gewertet wird, von da an unsere A-Jugendlichen aufgeboten.“ So seien in Enrico Costalunga, Maxi und Alex Kraus drei Akteure aus dem Nachwuchs zu ihrem Debüt in der ersten Herrenmannschaft gekommen. „Sie haben“, lobt Thiel, „ihre Sache gut gemacht.“

Nun empfängt der TV Gladbeck in der Bezirksliga Spitzenreiter HSC Haltern-Sythen II

In Hüls schauten übrigens Spieler und Trainer des HSC Haltern-Sythen II zu - der Spitzenreiter der Bezirksliga stellt sich am Samstag, 30. November, um 18.30 Uhr in der Gladbecker Nordparkhalle vor. Thiel: „Dank des Hülser Fauxpas’ konnte ich einige Stammkräfte schonen.“