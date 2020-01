Gladbeck. Die Oberliga-Volleyballerinnen des TV Gladbeck gewannen ihr eigenes Vorbereitungsturnier. Und Trainer Zaleski gewann wichtige Erkenntnisse.

TV Gladbeck: Trainer Zaleski gewinnt wichtige Erkenntnisse

„Es war eine gute Entscheidung, dass wir dieses Turnierchen organisiert haben.“ Dieses Fazit zog Waldemar Zaleski, Trainer der Oberliga-Volleyballerinnen des TV Gladbeck, nach dem Vorbereitungsturnier in der Artur-Schirrmacher-Halle. Die erste Mannschaft der Blau-Weißen gewann ihre Spiele gegen den STV Hünxe (Oberliga 1) und gegen die eigene U18 jeweils mit 3:0. Viel wichtiger für Zaleski war aber, dass sein Minikader gut funktioniert hat.

„Wir haben“, urteilte der erfahrene Trainer, „überraschend soliden Volleyball gespielt, und zwar in allen Spielelementen.“ Besonders gut gefiel ihm, wie die Zuspielerinnen Julia Frohleiks und Ellen Plonowski immer wieder gekonnt die Schnellangreiferinnen Maren Mäß und Maria Rietz einsetzten. „Und auch im Aufschlag haben die Damen in der dreiwöchigen Pause nicht viel verlernt“, sagte Zaleski und klang zufrieden.

U18 des TV Gladbeck nimmt nun an der Quali A zur „Westdeutschen“ teil

Waldemar Zaleski, Trainer des TV Gladbeck, war mit „seinen“ Damen zufrieden. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Der nutzte das Vorbereitungsturnier auch schon, um für das Verfolgerduell beim SC Hennen am nächsten Sonntag (12. Januar) nach Ersatz für Mirka Holthausen Ausschau zu halten. Die Außenangreiferin steht nämlich, das steht bereits fest, in Iserlohn dem TV Gladbeck nicht zur Verfügung. Unter anderem ließ Zaleski daher Ellen Plonowski als Außenangreiferin ran - und die machte ihre Sache auf der ungewohnten Position gut. Zaleski: „Ellen ist eine Option, aber in Hennen ist ja auch Wiebke Putzmann wieder dabei.“

Die U18 des TV Gladbeck bereitete sich beim Turnier in der Schirrmacher-Halle auf die U20-Quali-A in Geldern am Samstag, 11. Januar, vor. Dazu, so Trainerin Britta Knoth lachend, habe man sich „zwei starke Oberligisten als Gegner gegönnt“. In der Partie gegen Hünxe gewann der TVG-Nachwuchs sogar einen Satz. Britta Knoth: „Jetzt noch ein paar gezielte Trainingseinheiten, dann sind wir fit für die erste Qualifikationsrunde in Geldern.“