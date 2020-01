Gladbeck. Am letzten Hinrundenspieltag der Frauenvolleyball-Oberliga sind die Top-Vier unter sich. Waldemar Zaleski vom TV Gladbeck interessiert das nicht.

TV Gladbeck: Verfolgerduell? Das interessiert Zaleski nicht

Der letzte Hinrundenspieltag der Frauenvolleyball-Oberliga hat es in sich. Spitzenreiter RC Borken-Hoxfeld II empfängt nämlich den Tabellenzweiten TV Hörde II. Und der auf Rang drei notierte TV Gladbeck stellt sich beim viertplatzierten SC Hennen zum Duell der Verfolger vor. TVG-Trainer Waldemar Zaleski interessiert das aber nicht.

TV Gladbeck blickt auf eine gute Trainingswoche zurück

„Das hat für uns keine Relevanz“, sagt der Coach, der inzwischen ja seit Wochen und Monaten seiner Mannschaft predigt, nicht nach links oder rechts zu schauen und sich nur auf sich selbst zu konzentrieren. Eine erfolgreiche Strategie. Die letzte Niederlage kassierte Blau-Weiß am 12. Oktober des vergangenen Jahres. Danach erkämpften sich die Gladbeckerinnen 15 Zähler aus fünf Spielen - mehr geht nicht.

Das ist aber nicht der Grund, warum der einstige Zweitligist am Sonntag 12. Januar, um 17 Uhr mit großer Zuversicht in Iserlohn beim SC Hennen antritt. „Wir hatten“, betont Zaleski, „eine sehr gute Vorbereitung.“ Damit meint der Trainer zum einen das Jahreseinstiegsturnier am vergangenen Wochenende, das sein Team dank guter Leistungen gewann, damit meint er zum anderen aber auch die Trainingswoche.

TV Gladbeck muss Mirka Holthausen und Wiebke Putzmann ersetzen

Lara Bittner aus der Zweitvertretung des TV Gladbeck darf erneut in der Ersten ran. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

„Die war sehr gut“, betont Zaleski. Weil immer zehn und mehr Spielerinnen teilgenommen haben, habe man sich im mannschaftstaktischen Bereich noch besser abstimmen können. Der TVG-Trainer: „Das Team ist noch stärker zusammengewachsen und beständiger geworden.“

In Bestbesetzung kann der TV Gladbeck in Hennen indes nicht antreten, weil die Außenangreiferinnen Mirka Holthausen und Wiebke Putzmann fehlen werden. Komplettiert wird das Aufgebot daher einmal mehr von Talenten aus der Zweitvertretung, namentlich von Lara Bittner und Mareet Maidhof.

TVG-Trainer Zaleski erwartet eine solide Leistung seiner Mannschaft

Zaleski zeigt Zuversicht vor dem Verfolgerduell: „Es gibt keine Gründe, um nicht optimistisch zu sein. Die Mädels haben in der vergangenen Woche alles richtig gemacht, daher sollten sie in Hennen solide, sehr gut spielen.“