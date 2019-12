Unglaublich: Zweckels Zweite verschießt drei Elfmeter

Der SV Zweckel II hat gegen die SpVgg Erle 19 II mit 3:1 gewonnen. Was vom Ergebnis her erst einmal knapp klingt, war hochverdient: Der SV Zweckel II gewann das letzte Pflichtspiel des Jahres mit 3:1. Doch das war für SVZ-Trainer Karl Englich viel zu wenig: „Die Art und Weise wie wir aufgetreten sind, wie wir gespielt haben, das war gut.“ Doch mit der Chancenverwertung war er nicht zufrieden: „Es darf sich niemand beschweren, wenn wir am Ende acht oder neun Tore schießen.“ So verschossen seine Schützlinge gleich drei Elfmeter!

Wladimir Schwanke sorgte nach 14 Minuten für die 1:0-Führung, der Ausgleich fiel kurz vor dem Pausentee. Ekrem Kapusuz (50.) und Marvin Hallmann stellten zu Beginn der zweiten Hälfte das Ergebnis auf 3:1. „Von Erle hat sich dann ein Spieler schwer verletzt, die ganze Mannschaft wünscht ihm eine schnelle Genesung“, so Englich.

Tore: 1:0 Schwanke (14.), 1:1 (41.), 2:1 Kapusuz (50.), 3:1 Hallmann (57.).

Gladbecker Derby zwischen Schwarz-Blau und SG Preußen II endet 1:1

Kampf war Trumpft: Hier liefern sich Preußen-Spieler Gzim Alitjaha und Azedin Simmou (re.) ein Duell um den Ball. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

SuS Schwarz-Blau Gladbeck – SG Preußen Gladbeck II 1:1 (0:0). Das Derby zwischen Schwarz-Blau und Preußen II blieb ohne Sieger. Und das, so sagten beide Trainer unisono, ging auch in Ordnung. „Wir müssen cleverer sein“, merkte Didi Schachtschneider (SGP II) an. „Wir sind einmal unachtsam und die Schwarz-Blauen gleichen aus.“

Es war ein Spiel zweier gleichstarker Mannschaft. Und so musste ein Elfmeter her, damit das erste Tor fiel. Kevin Lüttig trat für die Schwarz-Gelben an und verwandelte sicher. Schwarz-Blau wollte den Ausgleich und belohnte sich am Ende durch Daniel Kregar. „So kleine Fehler müssen wir einfach abstellen. Daran werden wir jetzt in der Winterpause arbeiten“, erklärte Schachtschneider.

Sein Gegenüber Mike Theis war nun aber erst einmal froh, dass keine Pflichtspiele mehr anstehen: „Vielleicht kehren zum nächsten Spiel ja ein paar verletzte Jungs zurück auf den Platz.“

Tore: 0:1 Lüttig (52.), 1:1 Kregar (80.).

Sportfreunde Bulmke bleiben der Angstgegner des BV Rentfort

Sportfreunde Bulmke – BV Rentfort 1:1 (1:0). „Bulmke ist unser Angstgegner. Gegen Bulmke tun wir uns immer schwer“, hatte BVR-Trainer Daniel Griese vor dem Spiel gesagt. Nach dem Spiel ging er mit den Sportfreunden hart ins Gericht: „Ich bin froh, dass wir diese Saison nicht mehr gegen die spielen müssen. Bulmke ist eine gute Mannschaft, aber mit der Art und Weise, dass alles kommentiert und nur gemeckert wird, ist das schon sehr anstrengend.“

Im ersten Durchgang kam der BVR nicht gut in die Partie, Bulmke führte zur Pause verdient mit 1:0. „Wir waren gar nicht präsent, der Platz darf da keine Ausrede sein, der Gegner musste da ja ebenfalls drauf spielen“, sagte Griese. Nach dem Seitenwechsel glich Alexander Budich aus. 1:1, dabei blieb es. „Das geht schon so in Ordnung“, sagte Griese, der mit großen Personalsorgen zu kämpfen hatte und einige Stammspieler ersetzen musste.

Wacker Gladbeck kassiert beim Tabellenführer eine 1:7-Packung

Tor:e 1:0 (30.), 1:1 Budich.

SW Buer-Bülse – Wacker Gladbeck 7:1 (4:0). Im zweiten Spiel unter Leitung von Alexander Jagielski kam Wacker Gladbeck ordentlich unter die Räder. Bei Tabellenführer SW Buer-Bülse verloren die Gladbecker am Ende mit 1:7.

Die Schwarz-Gelben erwischten keinen guten Start und kassierten in der 15. Minute das erste Gegentor. Diesem sollten in der ersten Hälfte noch drei weitere Treffer folgen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Bulmke auf 5:0, ehe Rabie Semmou für Wacker traf (58.). Mit zwei weiteren Treffern stellten die Bülser das Ergebnis auf 7:1. Allerspätestens jetzt hat sich Wacker Gladbeck aus dem Aufstiegskampf verabschiedet. Mit 28 Punkten haben die Butendorfer nun zehn Punkte Rückstand auf Rang zwei.

Tore: 1:0 (15.), 2:0 (29.), 3:0 (38.), 4:0 (40.), 5:0 (52.), 5:1 Semmou (58.), 6:1 (78.), 7:1 (87.).