VfL Gladbeck: 14 Spieler bleiben, zwei werden noch gesucht

In den vergangenen Tagen und Wochen hat Tim Deffte in der Riesener-Halle viele Gespräche geführt. Viele erfolgreiche Gespräche, um genau zu sein. Jetzt nämlich meldete der Leiter der Handballabteilung im VfL Gladbeck, dass er die Personalplanungen für die Oberligasaison 2020/2021 fast abgeschlossen hat. „14 Spieler haben mir bereits ihre Zusage gegeben, unsere Mannschaft bleibt nahezu zusammen“, sagt Tim Deffte.

Auch Kapitän Max Krönung bleibt beim VfL Gladbeck an Bord

Fabian Büttner gehört zu den jungen Talenten im Aufgebot des VfL Gladbeck. Foto: Michael Korte / Funke Foto Services

Im nächsten Jahr feiert der VfL Gladbeck sein 100-jähriges Bestehen. Wollen die Handballer des Traditionsvereins im Jubiläumsjahr die Grundlage zur Rückkehr in die Dritte Liga legen? Tim Deffte lacht, als ihm die WAZ diese Frage stellt. „Im Handball“, antwortet er schließlich, „kann man kein Drehbuch schreiben.“ Schon jetzt zeichne sich ab, so der ehemalige Klassetorwart und verweist auf mögliche Aufsteiger aus den beiden Verbandsligen und Absteiger aus der Dritten Liga Nord-West, dass die Oberliga Westfalen in der nächsten Meisterschaftsrunde garantiert nicht langweiliger werde.

Mit welchen Spielern kann Trainer Sven Deffte in Zukunft fest planen? Zum einen weiterhin mit dem Torhütergespann Sebastian Büttner und Patrick Spierau und außerdem mit den Feldspielern Max Krönung, Fynn Blißenbach, Björn Sankalla, Resid Dervisevic, Sebastian Janus, Niklas Rolf, Florian Bach, Felix Käsler, Chris Winkelmann, Fabian Büttner, Felix Brockmann und Jan Schmiemann. „Das“, sagt Tim Deffte, „ist eine gute Mischung aus erfahrenen Leuten wie Max Krönung, Björn Sankalla oder Sebastian Janus und etlichen jungen Talenten.“ Die, das hat der bisherige Saisonverlauf bereits gezeigt, schon jetzt in der westfälischen Oberliga ihren Mann stehen können.

Die Zukunft von Dalian und Arens ist beim VfL Gladbeck noch ungewiss

Definitiv nicht mehr für die Rot-Weißen auflaufen wird Pascal Kunze. Der Rückraumrechte/Rechtsaußen beendet nach vielen Jahren, in denen er in der Dritten Liga und der Oberliga für den VfL Gladbeck seine Knochen hingehalten hat, seine erfolgreich Karriere. „Piwi (Kunze, d. Red.)“, betont Tim Deffte, „bleibt uns aber als Jugendtrainer erhalten. Außerdem wollen wir schauen, wie wir ihn vielleicht noch einbinden können.“

Die Zukunft von zwei weiteren Spielern aus dem aktuellen Oberligakader ist derzeit noch offen. Dustin Dalian, auch er ein Routinier, der aus dem eigenen Nachwuchs stammt, denkt infolge seiner Schulterprobleme darüber nach, es sportlich ruhiger angehen zu lassen. Und Kreisläufer Philipp Arens muss aus beruflichen Gründen definitiv kürzertreten. Er besucht künftig eine Abendschule und könnte - das ist der aktuelle Stand - nur eine Trainingseinheit in der Woche absolvieren.

VfL Gladbeck sucht noch Spieler für zwei Positionen

Tim Deffte betont: „Wir stehen mit beiden noch in Gesprächen, vor allem Dustin würden wir natürlich gerne halten.“ Verständlich, schließlich ist Dalian nicht nur ein richtig guter Defensiver, sondern auch ein Rückraummann, der an einem guten Tag ein Spiel fast alleine entscheiden kann.

Die VfLer wollen allerdings nicht mit einem 14- oder 15-Mann-Kader in die Saison gehen. Deshalb halten sie ihre Augen und Ohren offen - gesucht wird noch ein Rückraumspieler und ein Linksaußen. Auf der letztgenannten Position besteht Bedarf, weil sich Florian Bach bekanntlich einen Kreuzbandriss zugezogen hat und am vergangenen Mittwoch operiert worden ist. „Flo wird somit noch längere Zeit ausfallen“, sagt Tim Deffte.