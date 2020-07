Sportkurse VfL Gladbeck bietet in den Ferien Workshops für Kids an

Gladbeck. Die Kinder Sport Schule des VfL Gladbeck bietet in den Sommerferien drei Workshops an. Der erste Kurs findet bereits am Samstag, 25. Juli, statt.

Die Kinder Sport Schule des VfL Gladbeck bietet in den Sommerferien drei Workshops an. Ansprechpartnerin ist Christina Ronczek unter Tel. 01520/7421176.

Sommeryoga für Kinder steht auf dem Programm des VfL Gladbeck

Am Samstag, 25. Juli, und am Samstag, 1. August, steht jeweils von 10 bis 12 Uhr Sommeryoga für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren auf dem Programm. Inge Hasebrink und Jennifer Hermann leiten den Workshop, der im Gymnastikraum im VfL-Treff, Schützenstraße 120, stattfindet. Die Kursgebühren für beide Termine betragen für VfL-Mitglieder 14 und für Nichtmitglieder 18 Euro.

„In den Sommerferien“, heißt es in einer Mitteilung der Kinder Sport Schule, „wollen wir uns auf Sommer, Sonne und Meer einstimmen. Neben dem Yoga wollen wir gemeinsam Zeit verbringen, ein Yogaarmband herstellen, Mandalas ausmalen und eine Kleinigkeit essen.“

Beim Betreten und Verlassen der Anlage besteht Maskenpflicht

Die Kinder sollen in Sportsachen kommen, bittet der VfL, sie sollen eine wiederverschließbare, gefüllte Wasserflasche, etwas zum Snacken und für das Basteln und Malen ein Etui mit Schere mitbringen. Das Bastelmaterial ist in der Teilnehmergebühr enthalten.

Ganz wichtig: den Mundschutz nicht vergessen. Beim Betreten und Verlassen der Anlage müssen die Kinder und auch die Eltern Mundschutz tragen, auf der Trainingsfläche nicht mehr.

Tennis-Workshop des VfL Gladbeck findet am 1. August statt

Ein Tennis-Workshop für Kinder bietet der VfL Gladbeck am Samstag, 1. August, an. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Zudem bietet der VfL für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren am Samstag, 1. August, von 10 bis 15 Uhr, einen Tennis-Workshop an. Geleitet wird er von Bastian Drews, der unter Tel. 0162/9401566 Anmeldungen entgegennimmt und auch als Ansprechpartner bereitsteht. Er findet auf der VfL-Tennisanlage an der Schützenstraße statt. VfL-Mitglieder zahlen zwölf, alle anderen eine von 17 Euro. Maximal acht Kinder dürfen teilnehmen. Der VfL schreibt: „An diesem Tag können die Kinder das Tennisspiel kennenlernen. Wir starten erste Versuche über das Netz und lernen mit dem Schläger umzugehen.“

Der VfL bittet darum, Lunchbox und Getränke mitzubringen. Die Kinder sollen in Sportkleidung kommen, eingecremt sein und eine wiederverschließbare Trinkflasche mitbringen. Bei Ankunft und beim Verlassen der Anlage muss ein Mundschutz getragen werden.