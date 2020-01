Gladbeck. Die Handballfrauen des VfL Gladbeck gehen als Spitzenreiter in die Rückrunde. Was Trainer Klaus Förster von der zweiten Saisonhälfte erwartet.

VfL Gladbeck: Das erwartet Trainer Förster von der Rückrunde

Die Handballfrauen des VfL Gladbeck haben das letzte Hinrundenspiel bei der DJK Oespel-Kley II deutlich mit 28:18 (13:8) gewonnen. In die zweite Saisonhälfte starten die Rot-Weißen als Spitzenreiter mit vier Punkten Vorsprung vor ihrem ärgsten Verfolger TV Wanne.

Der Trainer des VfL Gladbeck blickt schon wieder voraus

Klaus Förster, Trainer der Handballerinnen des VfL Gladbeck, freut sich auf die kommenden Aufgaben in der Bezirksliga. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

„Wer“, fragte VfL-Trainer Klaus Förster nach dem Match am Sonntagabend in Dortmund, „hätte das von unserer sehr jungen Truppe gedacht, die sich ja als Aufsteiger in der Bezirksliga erst einmal zurechtfinden musste?“

Der erfahrene Coach blickte aber auch schon einmal voraus: „Fest steht, dass wir jetzt die Gejagten sind, weil natürlich jeder hochmotiviert gegen uns spielen wird und versuchen will, dem Tabellenführer ein Bein zu stellen.“ Sein Team und er freuten sich aber auf die kommenden Herausforderungen.

Schlusslicht stellt den VfL Gladbeck vor keine großen Probleme

Die Zweitvertretung der DJK Oespel-Kley stellte die Gladbeckerinnen vor keine allzu großen Probleme. Obwohl sie nicht vollständig antreten konnten, geriet der Erfolg beim Schlusslicht nie in Gefahr. Förster: „Zu kritisieren waren vor allem die mangelhaften Versuche beim Kreisanspiel, hier gingen zu viele leichte Bälle verloren. Auch unser Tempospiel zogen wir nicht wie gewohnt auf und im Rückraum fehlte es oft an Bewegung.“ Dafür habe die Abwehr mit einer gut aufgelegten Torhüterin Pauline Langanke stabil gestanden.

Ab Mitte der ersten Halbzeit setzte sich der VfL kontinuierlich ab und arbeitete sich bis zur Pause einen Vorsprung von fünf Toren heraus. Nach dem Wechsel reichte eine solide Leistung, um die Führung weiter auszubauen und den deutlichen Sieg einzufahren.

Nun stellt sich der VfL Gladbeck bei Teutonia Riemke vor

Zum Rückrundenstart am Samstag, 25. Januar, geht’s nach Bochum zu Teutonia Riemke. Das war eines von zwei Teams, das den Gladbeckerinnen eine Niederlage beigebracht hat.

VfL Gladbeck: Keyser (8/1), Kirsten (7), König (5/3) Kuhlmann, Appelt (je 2), Strotherm, Franz, Kohlstadt (je 1), Emma Marcinkowski (1/1), Birmes und im Tor Langanke sowie Emiliy Marcinkowski.