Revanche für die 28:31-Niederlage in der Hinrunde nahmen die Bezirksliga-Handballerinnen des VfL Gladbeck in ihrem Heimspiel gegen den VfL Aplerbeckermark. Die Mannschaft von Trainer Klaus Förster gewann den Vergleich mit 32:25 (16:11) und behauptete damit die Tabellenführung.

Anfangs tut sich der VfL Gladbeck schwer

Aus dem Rückraum schießt in dieser Szene Anna Larisch vom VfL Gladbeck auf das gegnerische Tor. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Anfangs taten sich die Rot-Weißen, die anders als beim ersten Aufeinandertreffen mit einem vergleichsweise großen Kader antreten konnten, recht schwer. „Die Absprache in der Abwehr“, so Gladbecker Spielerin Lilian Strotherm, „stimmte nicht und im Angriff fehlte uns das Wurfglück.“ Das führte dazu, dass die Gladbeckerinnen ab der zweiten Minute einem knappen Rückstand hinterherlaufen mussten.

Erst Mitte der ersten Halbzeit zogen die Gastgeberinnen gleich (9:9). In der Folgezeit lief es besser. Vor allem nach einer Auszeit des VfL Aplerbeckermark in der 19. Minute fand die Förster-Sieben richtig in die Partie. Nur noch zwei Gegentreffer ließ sie bis zur Halbzeitpause zu.

In der 54. Minute liegt der VfL Gladbeck mit 31:19 in Führung

Zu Beginn des zweiten Abschnitts spielte der VfL Gladbeck weiter stark auf und setzte sich weiter ab. Strotherm: „Unser ruhiges Aufbauspiel im Angriff brachte unserem Team ein Tor nach dem anderen ein. In der Abwehr gelang es uns, die Gäste unter Druck zu setzten und wir gelangten dadurch oftmals in Ballbesitz.“

Konsequenz: In der 54. Minute lag der Spitzenreiter mit 31:19 deutlich in Führung. Danach ging die Konzentration etwas verloren, so dass der VfL Aplerbeckermark noch etwas Ergebniskosmetik betreiben konnte. Spannend wurde es in der Riesener-Halle aber nicht mehr.

Marlene Keyser steuert 8/1 Tore zum Sieg des VfL Gladbeck bei

VfL Gladbeck: Marlene Keyser (8/1), Lena König (7/2), Antonia Buddenborg (6), Sina Kuhlmann (4), Annika Kirsten (3), Tabea Dusza (2), Anna Larisch, Lilian Strotherm (je 1), Tizia Appelt, Annika Franz und im Tor Pauline Langanke und Emily Marcinkowski.