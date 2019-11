Gladbeck. Aurora Kryeziu wird in der nächsten Saison nicht mehr für den VfL Gladbeck Handball spielen. Die 15-Jährige schließt sich einem Erstligisten an.

Die sportliche Zukunft des Handball-Talents Aurora Kryeziu ist geklärt. Die 15-jährige Torhüterin, die derzeit noch für die weibliche B-Jugend des VfL Gladbeck aktiv ist, wird am Ende der Saison 2019/2020 die Rot-Weißen definitiv verlassen.

„Ich wechsle zur HSG Blomberg-Lippe“, verriet Aurora Kryeziu jetzt der WAZ. Beim Frauenhandball-Erstligisten aus Ostwestfalen-Lippe kann die Gladbeckerin das Handball-Internat besuchen, in der A-Jugend-Bundesliga und außerdem noch für die Zweitvertretung der HSG in der Dritten Liga West spielen.

VfL Gladbeck lässt Aurora Kryeziu gerne ziehen

Christoph Günther, Trainer des VfL Gladbeck, freut sich für und mit Aurora Kryeziu. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Andere Topklubs, der BV Borussia Dortmund beispielsweise, waren auch an der Verpflichtung des VfL-Eigengewächses interessiert. Warum hat sich Kryeziu für die HSG Blomberg-Lippe entschieden? „In Dortmund waren auch alle sehr nett. Aber in Blomberg ist es familiärer. Außerdem spielt dort auch meine beste Freundin.“

Der VfL Gladbeck lässt die Torhüterin gerne ziehen. „Ich freue mich für Aurora“, sagte Christian Günther, der in dieser Saison als Torwart- und Co-Trainer der weiblichen B-Jugend fungiert, das Talent aber schon seit längerer Zeit begleitet hat. „Es wurde Zeit, dass sie wechselt“, so Günther weiter.

Kryeziu hat an einem Lehrgang der Jugend-Nationalmannschaft teilgenommen

Letztlich ist es eine logische Entwicklung. Aurora Kryeziu schaffte beim VfL Gladbeck den Sprung in die Westfalenauswahl und durfte in der vergangenen Woche erstmals an einem viertägigen Lehrgang der Jugend-Nationalmannschaft in Kienbaum bei Berlin teilnehmen. „Das war anstrengend und aufregend“, berichtete das Talent, das zurzeit noch das Riesener-Gymnasium besucht.

Insgesamt acht Trainingseinheiten unter der Regie von DHB-Talentcoach Carsten Klavehn und dessen Assistentin Zuzana Porvaznikova standen auf dem Programm. „Das war eine neue, coole Erfahrung“, so Aurora Kryeziu, die sich laut eigener Aussage „mit allen gut verstanden hat“.

HSG Blomberg-Lippe gehört zu den besten Adressen in Deutschland

Aurora Kryeziu, Torfrau der B-Jugend des VfL Gladbeck, nahm zuletzt an einem Lehrgang der deutschen Jugendnationalmannschaft teil. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Darf sie denn zur Jugend-Nationalmannschaft zurückkehren? „Das weiß ich nicht. Der nächste Lehrgang findet im neuen Jahr statt“, so die 15-Jährige, die durch ihren Wechsel zur HSG Blomberg-Lippe aber noch sehr viel stärker in den Fokus der Entscheidungsträger des Deutschen Handball-Bundes rücken dürfte.

Im Frauen- und Mädchenbereich gehört die HSG nämlich zweifellos zu den besten Adressen in Deutschland. Die Frauen, die derzeit in der Ersten Liga nach sieben Spieltagen hinter Borussia Dortmund (14:0 Punkte) und der SG Bietigheim (13:1) mit 12:2 Zählern den dritten Tabellenplatz belegen, gehören seit 2006 ununterbrochen der nationalen Eliteklasse an.

A-Jugend der HSG Blomberg-Lippe war 2008 Deutscher Meister

Und auch in der Jugend ist Blomberg-Lippe überaus erfolgreich. Die weibliche A-Jugend gewann etwa 2008 den nationalen Titel, siebenmal war sie Vizemeister, zuletzt 2015. In der laufenden Saison hat sich die U19 bereits als Gruppenzweiter für die Zwischenrunde der Deutschen Meisterschaft qualifiziert.