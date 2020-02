VfL Gladbeck holt den ersten Punkt in dieser Saison

Die Wasserballer des VfL Gladbeck haben den ersten Punkt in der laufenden Saison der Nordwestfalenliga geholt. Vom SV Vreden trennten sich die Roten 9:9 (2:3, 2:0, 1:4, 4:2). In einer packenden Partie gelang den Gladbeckern der Treffer zum Endstand in der letzten Spielminute.

Den Anfang verschlief der VfL Gladbeck jedoch vollkommen. Schon in der dritten Minute stand es 3:0 für die Gäste aus dem Münsterland. Die Gladbecker gaben aber nicht auf und nutzten in der Folge ihre Chancen konsequent aus. Zum Ende des ersten Viertels gelang ihnen noch der Anschlusstreffer.

Torwart des VfL Gladbeck macht im zweiten Viertel vier Großchancen zunichte

Im folgenden Viertel erwies sich Torwart Joel Loy Gomes als Rückhalt der Heimmannschaft. In vier Überzahlsituationen schafften es die Vredener nämlich nicht, den Schlussmann zu überwinden. Vor dem gegnerischen Kasten spielten die Gladbecker sich diesmal gute Chancen heraus, Christoph Littmann erzielte noch vor der Halbzeitpause den Führungstreffer für den VfL.

In der zweiten Spielhälfte dagegen ließen die Gladbecker viele Gelegenheiten ungenutzt. Der schwimmerischen Überlegenheit der Gäste traten die Rot-Weißen nicht mehr mit klugem Stellungsspiel entgegen, so dass der SV Vreden wieder in Führung ging. Im Schlussabschnitt suchten beide Mannschaft ihr Heil in der Offensive. Es blieb spannend bis zum Schluss.