Der VfL Gladbeck II - das Bild zeigt Mittelmann Nick Kalhöfer - empfängt in der Landesliga die DJK Oespel.-Kley.

Gladbeck. Der VfL Gladbeck II empfängt die DJK Oespel-Kley. Der VfL ist inzwischen seit vier Spielen ohne Sieg und hat aus ihnen nur einen Punkt geholt.

„Wir haben in den letzten Spielen etwas liegen gelassen.“ Das sagt Martin Blißenbach, Trainer des Handball-Landesligisten VfL Gladbeck II. Tatsächlich holte sein Team aus den letzten vier Spielen gerade mal einen mickrigen Punkt. So kann, so soll es nicht weitergehen.