Schwimmen VfL Gladbeck: Marina Koop holt den NRW-Titel in Wuppertal

Wuppertal. Bei den NRW-Meisterschaften in Wuppertal war Marina Koop die überragende Schwimmerin des VfL Gladbeck. Es gab aber noch mehr Finalteilnahmen.

Bei den NRW-Meisterschaften in Wuppertal erreichten die Schwimmenden des VfL Gladbeck am vorletzten Wochenende in sechs Wettkämpfen das Finale.

Als Vorlaufschnellste über 200m Brust konnte Marina Koop auch im Finale ihre Zeit noch einmal deutlich steigern und sicherte sich in 2:37.85 Minuten den Titel als Nordrhein-Westfälische Meisterin.

Über 200m Lagen und 200m Kraulen gelang Paula Buß als jüngste Starterin im gesamten Teilnehmerfeld jeweils Platz sechs.

Victoria Katharina Dolle sichert sich Platz vier über 200m Kraulen und Platz acht im Finale über 50m Kraulen. Zum Abschluß erschwamm sich die 4x100 Lagen-Staffel in der Besetzung Paula Buß, Marina Koop, Nina Steiger und Yamina Peters Platz sechs.

VfL Gladbeck: Victoria Katharina Dolle erreicht zwei Finals



Am zweiten Tag sprangen vier Final-Qualifikationen heraus. Marina Koop schrammte mit 25 Hundertsteln über 100m Brust knapp an Bronze vorbei. Zwei weitere Finalteilnahmen gingen auf das Konto von Victoria Katharina Dolle über 50m Delfin und 200m Delfin.

Nina Steiger steigerte ihre Saisonbestleistung um zwei Sekunden und schaffte damit als 7. den Sprung ins Finale. Über 100m Brust gelang Amelie Nickel Platz sieben. Julian Emmerling schwamm bei seiner NRW-Premiere eine neue persönlichen Bestzeit über 50m Delfin.

Mehr Sportnachrichten aus Gladbeck gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck