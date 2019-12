VfL Gladbeck rechnet sich im Topspiel durchaus etwas aus

Gladbeck. Die Handballer des VfL Gladbeck treten zum Oberliga-Topspiel in Altenhagen an. Darum rechnet sich VfL-Trainer Deffte etwas in Bielefeld aus.

Das Topspiel der Handball-Oberliga steigt in der Bielefelder Seidensticker-Halle. Wer steht in der Partie der TSG Altenhagen-Heepen gegen den VfL Gladbeck eigentlich mehr unter Druck? Für Sven Deffte, Trainer des Gastes, ist die Sache eindeutig.

„Altenhagen“, sagt der Coach der Rot-Weißen, „versucht zum dritten Male in Folge, mit aller Macht in die Dritte Liga aufzusteigen. Wenn die Bielefelder gegen uns verlieren, könnte es das aber fast schon wieder gewesen sein.“ Seine junge Mannschaft dagegen, die könne ganz befreit aufspielen.

VfL Gladbeck hat zuletzt 11:1 Punkte geholt

Patrick Spierau, Torwart des VfL Gladbeck, machte seine Sache im Derby gegen den HSC Haltern-Sythen gut. Foto: Joachim Kleine-Büning / Funke Foto Services GmbH

Junge Mannschaft, das ist nicht nur so dahergesagt. Zur Erinnerung: In Patrick Spierau, Fynn Blißenbach, Niklas Rolf, Philipp Arens und Felix Käsler standen im Derby gegen den HSC Haltern-Sythen fünf Spieler im Alter um die 20 Jahre in der Anfangsformation des VfL Gladbeck. Sven Deffte: „Wenn wir in dieser Konstellation zusammenbleiben, können wir in Zukunft viel bewegen.“

Das gelingt dem Team ja jetzt schon, wie die jüngste Serie von 11:1 Punkten beweist. Und dass der VfL Gladbeck auch mit den Jungen in der Lage ist, mit den Spitzenmannschaften der Liga mitzuhalten, bewies er in der Begegnung bei Spitzenreiter ASV Hamm-Westfalen II zumindest 50 Minuten lang und gegen die Sportfreunde Loxten bis zum Abbruch des Spiels nach der ersten Halbzeit.

VfL Gladbeck wird personell improvisieren müssen

Sven Deffte betont: „Wir wollen auch in Altenhagen nicht bloß Spalier stehen. Wenn es uns gelingt, unser Leistungsvermögen zu 100 Prozent abzurufen und Bielefeld das nicht schafft, können wir etwas mitnehmen.“

Allerdings werden die Gladbecker gegen das mit ehemaligen Zweit- und Drittligaspielern gespickte Team der Gastgeber personell ein wenig improvisieren müssen. Resid Dervisevic fällt noch weiterhin aus und auch Florian Bach wird nach seinem in der Begegnung mit Haltern erlittenen Kreuzbandriss nun lange Zeit fehlen. Für die Partie in der Seidensticker-Halle stark fraglich ist zudem der Einsatz von Dustin Dalian, der im Training umgeknickt ist. Weil auch Bach-Ersatz Fynn Blißenbach angeschlagen ist, könnte es sein, dass es der VfL in Bielefeld mit zwei Kreisläufern versuchen wird.

Anwurf: Sonntag, 8. Dezember, 17 Uhr, Seidensticker-Halle an der Werner-Bock-Straße in Bielefeld.