VfL Gladbeck: Sven Deffte fühlt sich um „Punkt betrogen“

Die Erfolgsserie des VfL Gladbeck in der Handball-Oberliga ist gerissen. Nach zuletzt 13:1 Punkten in Serie mussten sich die Rot-Weißen in der Riesener-Halle dem Soester TV mit 27:28 (11:13) geschlagen geben. VfL-Trainer Sven Deffte war nach den 60 Minuten stinksauer.

Nicht etwa auf seine Spieler. Sondern vielmehr auf die Unparteiischen. „Wir spielen“, sagte Sven Deffte, „ab Mitte der zweiten Halbzeit ja fast permanent in Unterzahl. Und dann pfeifen die Schiedsrichter das Foul an Dustin (Dalian, d. Red.) nicht.“ Er, so der Trainer der Gastgeber, fühle ich „um einen Punkt betrogen“.

Sven Deffte, Trainer des VfL Gladbeck, ist sauer auf die Schiedsrichter

Sebastian Janus, Kreisläufer des VfL Gladbeck, war angeschlagen ins Spiel gegen den Soester TV gegangen. Er erzielte vier Treffer. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Die Szene, die er meinte, ereignete sich 51 Sekunden vor Schluss beim Spielstand von 27:27. Dalian kam an den Ball, stieg hoch und wollte aufs gegnerische Tor schießen. „Dustin wird dann“, so hatte es Sven Deffte gesehen, „ganz klar von einem Soester heruntergepflückt.“ Das seien eine Zwei-Minuten-Strafe und Freiwurf für den VfL gewesen, urteilte der Gladbecker Trainer. Kopfschüttelnd fragte er: „Wie kann man das eigentlich nicht sehen?“

Seiner Mannschaft machte er nur bedingt einen Vorwurf. „Wir haben zu viele Freie verschossen“, merkte er an. Vor allem von den Außenpositionen traf Rot-Weiß viel zu selten. Felix Käsler, der zuletzt beim Überraschungssieg in Altenhagen noch ganz stark aufgetrumpft hatte, ließ einige gute Chancen ungenutzt, gleiches galt auf der linken Seite für Fynn Blißenbach. Sven Deffte bat um Verständnis: „Beide sind stark angeschlagen ins Spiel gegangen.“

VfL Gladbeck kommt gegen den Soester TV nur schwer in die Partie

Nicht nur Käsler und Blißenbach waren in der Begegnung mit dem Soester TV, der allerdings auch ersatzgeschwächt in der Riesener-Halle antrat, nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte, sondern auch Pascal Kunze, Niklas Rolf, Dustian Dalian und Marcel Giesbert. „Die Jungs“, so der VfL-Trainer, „konnten ja kaum noch laufen.“ Zudem machte sich das Fehlen von Björn Sankalla deutlich bemerkbar. Der Rückraumrechte hatte infolge einer fiebrigen Erkältung passen müssen.

Spiele zwischen dem VfL Gladbeck und dem Soester TV sind traditionell umkämpft und spannend. Das war dieses Mal nicht anders. Den besseren Start erwischte am Samstagabend der Gast, der nach zwölf Minuten mit 8:4 in Führung lag. Im Anschluss fanden die VfLer allmählich ihren Rhythmus. Ungeachtet dessen hieß es 11:13, als die Seiten gewechselt wurden.

Der VfL Gladbeck erarbeitet sich zwischenzeitlich eine Drei-Tore-Führung

Mitte der zweiten Halbzeit ging der VfL erstmals in Führung (22:21, 46.). In der Folgezeit bauten die Rot-Weißen diese auf drei Treffer aus (24:21, 50.; 25:22, 54.; 27:24, 57.). Dabei spielte das Team, wie von Sven Deffte angemerkt, viermal in Unterzahl, weil Sebastian Janus (44:34), Dustin Dalian (47:03), Nick Kalhöfer (49:09) und Marcel Giesbert (57:36) jeweils für zwei Minuten raus mussten. 14 Sekunden vor Schluss traf Luis Gran schließlich zum 28:27 für Soest. Dabei blieb es.

VfL Gladbeck: S. Büttner (1. - 30., 44. - 60.), Spierau (30. - 44.) - Arens, Brockmann (1), Kunze, Käsler (4), Krönung (6/2), Dalian (3), Janus (4), Blißenbach (2), F. Büttner (5), Rolf (2).

Spielverlauf: 2:2 (3), 2:5 (5.), 4:6 (8.). 4:8 (12.), 9:8 (18.), 10:10 (23.), 10:12 (26.), 11:12 (28.), 11:13 (29.), 13:14 (33.), 13:16 (35.), 15:18 (39.), 17:19 (40.), 20:20 (42.), 21:21 (44.), 24:21 (50.), 26:23 (55.), 27:24 (57.), 27:28 (60.).