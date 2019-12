Gladbeck. Die Lundaspelen in Schweden gelten als das größte Hallenhandballturnier der Welt. Mehr als 700 Teams treten an, der VfL Gladbeck mischt auch mit.

VfL Gladbeck tritt beim größten Handballturnier der Welt an

Morgens um 5 Uhr geht’s am zweiten Weihnachtsfeiertag los: Die D-Jugendhandballer des VfL Gladbeck treffen sich dann mit ihren Trainern Pascal Kunze und Paul Sontowski, um auf eine große Reise zu gehen. Ihr Ziel: das schwedische Lund. Dort nimmt der Nachwuchs der Rot-Weißen bis zum 30. Dezember an den Lundaspelen 2019 teil.

Mehr als 700 Mannschaften haben dieses Mal für das Spektakel gemeldet, das als das größte Hallenhandball-Turnier der Welt gilt. Aus Deutschland sind insgesamt 54 Vereine mit Teams vertreten. „Ich bin mal gespannt, wie wir uns schlagen werden“, sagt Pascal Kunze, der ja auch Spieler des Oberliga-Teams des VfL ist.

VfL Gladbeck führt die Kreisliga-Tabelle mit 14:0 Punkten an

Die D-Jugendlichen des VfL Gladbeck haben sich intensiv auf ihre Teilnahme an den Lundaspelen in Schweden vorbereitet. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Was zeichnet die D-Jugend des VfL Gladbeck aus? Pascal Kunze: „Unsere Mannschaft funktioniert als Mannschaft, auch körperlich sind die Jungs gut dabei.“ Und erfolgreich sind sie außerdem auch noch - und zwar sehr: In der Kreisliga (eine höhere Spielklasse gibt es in dieser Altersklasse nicht) führen die Rot-Weißen die Tabelle an. Mit der beeindruckenden Bilanz von 14:0 Punkten! Kürzlich gewann das Team von Pascal Kunze und Paul Sontowski noch das Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten TuS Bommern klar und deutlich mit 30:22.

In Lund können die beiden Gladbecker Trainer 16 Spieler aufbieten. „Alle Leistungsträger sind dabei“, betont Kunze. Begleitet wird die Mannschaft nicht nur von den Übungsleitern, sondern zusätzlich noch von drei Betreuern. Untergebracht sind die VfLer vor Ort in einer Schule.

Bis zum 30. Dezember dreht sich in Lund eigentlich alles um Handball

Pascal Kunze trainiert gemeinsam mit Paul Sontowski die D-Jugend des VfL Gladbeck. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Um den Trip nach Schweden zu finanzieren, wurden die Nachwuchshandballer des VfL Gladbeck in ihrer Freizeit aktiv, um Geld zu verdienen. Im Oktober beispielsweise traten einige D-Jugendliche zum Laubfegen bei der Freien Tankstelle Schüttert an der Sandstraße an. Dafür gab’s eine Spende für die Schweden-Reise - und ein paar Süßigkeiten zum sofortigen Verzehr.

In Lund dreht sich bis zum 30. Dezember eigentlich alles um Handball. Für die Rot-Weißen natürlich auch. Sie werden nach ihrer Ankunft in Lund zunächst die Eröffnungsfeier der Lundaspelen in der Sparbanken Skane Arena besuchen.

VfL Gladbeck trifft zunächst nur auf skandinavische Mannschaften

Im Anschluss beginnt das Turnier. In der Gruppenphase (27. und 28. Dezember) bekommt es der Nachwuchs des VfL Gladbeck mit drei Gegnern aus Schweden (HK Aranas 2, Veberöd, Lugi 3) und einem Kontrahenten aus Dänemark (TMS Ringsted) zu tun. Weiter geht’s schließlich mit den Playoffspielen (29. Dezember) und dem großen Finale (30. Dezember).