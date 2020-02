Versmold/Gladbeck. Die Oberliga-Handballer des Vfl Gladbeck haben das Spitzenspiel in Loxten verloren. Dabei lag Rot-Weiß zwischenzeitlich deutlich in Führung.

VfL Gladbeck verspielt Sieg im Spitzenspiel gegen Loxten

Es sollte nicht sein. Obwohl der VfL Gladbeck beim Spitzenspiel in Versmold bei den Sportfreunden Loxten in der ersten Halbzeit seine bisher beste Saisonleistung bot und auch nach dem Seitenwechsel gar nicht schlecht spielte, stand am Ende eine 31:34 (19:14)-Niederlage. Die Rot-Weißen beklagten dabei auch jede Menge Pech.

VfL Gladbeck trifft achtmal an den Pfosten oder die Latte

Sven Deffte, Trainer des VfL Gladbeck, sah beim Spitzenspiel in Loxten eine unnötige Niederlage seiner Mannschaft. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

VfL-Obmann Hans-Jörg Conrad, der für die Spielstatistik verantwortlich zeichnet, hatte nach den 60 Minuten acht Latten- oder Pfostentreffer für Gladbeck notiert und außerdem zwei verschossene Siebenmeter. „Schade“, kommentierte VfL-Trainer Sven Deffte, „heute war deutlich mehr für uns drin.“

Zu dem vermaledeiten Abend passte es, dass der Bus auf der Rückfahrt mit einem Kupplungsschaden liegen blieb. Die VfLer mussten auf ein Ersatzfahrzeug warten - und konnten in dieser Zeit die Partie gegen Loxten noch einmal Revue passieren lassen.

Im ersten Abschnitt dominiert der VfL Gladbeck

Im ersten Abschnitt war von den hoch gehandelten Gastgebern kaum etwas zu sehen. Und von ihren Fans in der schmucken Sparkassen-Arena kaum etwas zu hören. Auf der Platte dominierte nämlich der VfL Gladbeck, der sich zwischenzeitlich einen Vorsprung von acht Toren herausgeschossen hatte (16:8, 22. Minute; 18:10, 25.). Als die Seiten gewechselt wurden, lag der Gast mit „nur“ noch mit 19:14 in Führung. Sven Deffte: „Das war eine überragende Halbzeit von uns.“

Zu Beginn des zweiten Abschnitts hielt der VfL den Gegner zunächst auf Abstand. Irgendwann begann dieser aber doch zu schmelzen. „Wir haben plötzlich unsere Freien nicht mehr genutzt“, kritisierte Sven Deffte, der außerdem in Halbzeit zwei mit der Leistung der Abwehr nicht mehr zufrieden war.

Ab der 54. Minute nimmt das Schicksal seinen Lauf

Eine Viertelstunde vor Schluss fing das Spiel quasi neu an - Loxten hatte zum 25:25 ausgeglichen und war sogar mit 26:25 in Führung gegangen. Der VfL wehrte sich mit Lust und Leidenschaft und hielt die Partie offen. Beim Zwischenstand von 29:29 sah es gut aus für Gladbeck. Loxtens Marian Stockmann kassierte nämlich eine Zwei-Minuten-Strafe, der VfL erhielt zudem einen Siebenmeter (54.). Dann nahm das Schicksal seinen Lauf.

VfL-Kapitän Max Krönung brachte den Ball nicht im Kasten unter, etwas später prallte ein Gladbecker Schuss vom Innenpfosten des Loxtener Tores an den anderen Innenpfosten, noch etwas später knallte Björn Sankalla das Spielgerät an die Latte. Zu allem Überfluss traf für die Sportfreunde in dieser Phase Jan Patrick Patzelt zum 30:29 (55.).

Gladbecks Trainer Sven Deffte fordert: „Müssen daraus lernen“

„Wir haben den Gegner ins Spiel zurückgeholt“, resümierte Sven Deffte, der seinen Jungs aber keinen Vorwurf machte. „Wir sind noch nicht abgezockt genug“, so der VfL-Trainer. Aber wie sollten die Gladbecker das auch sein? Mit zwei A-Jugendlichen im Team und jeder Menge Spieler, die gerade einmal Anfang 20 sind? Sven Deffte: „Wir müssen daraus lernen.“

VfL Gladbeck: Spierau - Arens, Brockmann, Sankalla (2), Winkelmann, Käsler (5), Krönung (14/6), Dalian , Janus (1), Schmiemann, Blißenbach, F. Büttner (6), Rolf (3).

Spielverlauf: 2:2 (4.), 2:7 (12.), 4:8 (13.), 6:12 (17.), 8:16 (22.), 10:18 (25.), 13:18 (28.), 14:19 (30.), 16:22 (35.), 18:22 (36.), 20:24 (39.), 23:24 (43.), 25:25 (46.), 27:27 (51.), 29:29 (54.), 31:29 (56.), 32:21 (59.), 34:31 (60.).