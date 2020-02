Gladbeck. Die Handballer des VfL Gladbeck stellen sich in Möllbergen vor. Sie wollen punkten, aber auch schon für die neue Saison einiges ausprobieren.

Es ist die letzte lange Auswärtsfahrt in dieser Saison. Mehr als zwei Stunden veranschlagen die Oberliga-Handballer des VfL Gladbeck für den Trip zum TuS Möllbergen. Und weil das so ist, zeigen die Rot-Weißen und ihr Trainer Sven Deffte großen Ehrgeiz vor dem Match in Porta Westfalica.

„Wenn wir uns schon den kompletten Samstag um die Ohren schlagen, wollen wir nicht mit leeren Händen zurückkommen“, sagt der Coach des VfL vor der Partie, die am 29. Februar um 19 Uhr beginnt. Dabei blickt er auf eine bestenfalls durchwachsene Trainingswoche zurück.

VfL Gladbeck muss auf Björn Sankalla verzichten

Björn Sankalla vom VfL Gladbeck fällt infolge von Schulterproblemen gegen den TuS Möllbergen aus. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Einige Spieler mussten nämlich arbeiten, andere waren und sind noch immer verletzt. Der Rückraumrechte Björn Sankalla etwa steht infolge von Schulterproblemen nicht im Aufgebot, auch Rechtsaußen Marcel Giesbert und Torwart Sebastian Büttner sind in der Partie beim Tabellensechsten nicht dabei.

Ein dickes Fragezeichen steht zudem hinter dem Einsatz von Rückraummann Christopher Winkelmann. Der wurfgewaltige Youngster ist erkrankt.

Kapitän Max Krönung meldet sich beim VfL Gladbeck zurück

Immerhin kann Sven Deffte wieder auf seinen Kapitän zählen: Max Krönung, der in der Partie gegen die Zweitvertretung des TuS Ferndorf (30:26) aus beruflichen Gründen gefehlt hatte, wird die Rot-Weißen in Porta Westfalica wieder auf die Platte führen. Aus der Zweitvertretung, die am Wochenende spielfrei ist, stoßen außerdem Nick Kalhöfer und Jan Schmiemann hinzu. „Wir waren schon deutlich schlechter aufgestellt“, sagt daher der VfL-Trainer mit Blick auf den Kader.

Die Gladbecker können ja sowieso ohne jeden Druck aufspielen. Sie sind mit 23:11 Punkten bekanntlich Tabellenvierter, nach ganz oben - der ASV Hamm-Westfalen II belegt mit 32:2 Zählern Rang eins - ist jedoch nichts drin für die Rot-Weißen. „Wir wollen Vierter bleiben“, lautet Sven Defftes Ziel. Ungeachtet dessen will er, beginnend mit der Partie beim TuS Möllbergen, schon einige Sachen für die neue Meisterschaftsrunde ausprobieren.

VfL Gladbeck will es mal wieder mit einer 5:1-Abwehr versuchen

Eine 5:1-Deckung gehört etwa dazu, eine Formation, mit der die Rot-Weißen zuletzt in ihrer letzten Drittliga-Saison das Tor verteidigt haben. Wäre die Trainingswoche gut verlaufen, hätte der VfL Gladbeck in Möllbergen mit dieser Abwehrvariante begonnen. Nun wird das Team es zwischenzeitlich mal mit einer 5:1 versuchen.

„Auch Chris (Winkelmann, d. Red.) werde ich nun häufiger einsetzen“, kündigt Trainer Sven Deffte an. Was für die Begegnung mit Möllbergen jedoch noch nicht gilt, weil der junge Rückraum-Shooter krank ist.

Aber aufgeschoben ist ja bekanntlich nicht aufgehoben!