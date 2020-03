Gladbeck. Der VfL Gladbeck empfängt in der Handball-Oberliga Jöllenbeck. Warum sich VfL-Trainer Deffte zwei Spielvideos des Gegners nicht angeschaut hat.

Der TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck hat seine letzten beiden Auswärtsspiele deutlich verloren. In Soest gab es eine 26:48- und in Hamm eine 31:45-Packung. Nun stellt sich die abstiegsgefährdete Mannschaft beim VfL Gladbeck in der Riesener-Halle vor (Samstag, 7. März, 19.30 Uhr). Sven Deffte, der Trainer der Rot-Weißen, hat sich zur Vorbereitung die Videos dieser Partien nicht angesehen.

Das Hinspiel hat der VfL Gladbeck mit 26:23 gewonnen

„Das bringt doch nichts“, sagt Sven Deffte. Er hat die Seinen in den vergangenen Tagen vor allem ans Hinspiel erinnert. „Wir haben uns in Jöllenbeck extrem schwer getan“, so der VfL-Coach, dessen Team sich seinerzeit zu einem 26:23-Erfolg quälte.

„Nicht nur in dieser Partie haben die Bielefelder gezeigt, dass sie mithalten können“, sagt Deffte, der zudem darauf verweist, dass sich die 97er zur Rückrunde noch einmal personell verstärkt haben. In Nikola Krspoga haben sie nämlich einen torgefährlichen Mann für den linken Rückraum von Oberliga-Absteiger TSG Harsewinkel verpflichtet.

Der Gladbecker Björn Sankalla soll sporadisch eingesetzt werden

Björn Sankalla vom VfL Gladbeck soll nach überstandener Verletzung sporadisch eingesetzt werden. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Welches Team Sven Deffte aufbieten kann, entscheidet sich erst kurz vor dem Spiel. Chris Winkelmann wird infolge einer Erkrankung ausfallen, Sebastian Janus und Max Krönung müssen arbeiten, beide hoffen aber, pünktlich zum Aufwärmen in der Riesener-Halle zu sein.

Björn Sankalla hat am vergangenen Donnerstag wieder mit der Mannschaft trainiert und soll sporadisch eingesetzt werden. Sollte der Rückraumrechte jedoch passen müssen, ist der VfL vorbereitet. Im Training versuchte es Sven Deffte mit Rechtsaußen Felix Käsler. „Das sah gut aus“, so der Coach.

VfL Gladbeck steht mit 23:13 Punkten gut da

Immerhin können die Gladbecker wieder auf Torwart Sebastian Büttner zählen, der zuletzt ja einige Wochen gefehlt hat. Aus der Zweitvertretung sollen erneut Jan Schmiemann und Nick Kalhöfer dazustoßen, allerdings war zuletzt auch der Letztgenannte krank und sein Einsatz am heutigen Samstag ist daher fraglich.

„Genaues weiß ich aber erst am Samstag“, so Sven Deffte. Der Trainer zeigt sich ungeachtet der Fragezeichen gelassen. Das kann er auch sein. Anders als in der vergangenen Saison, als die Gladbecker immer wieder ganz ähnliche Probleme hatten, steht das Team mit 23:13 Punkten gut da.

In der Woche darauf steigt das Derby beim FC Schalke 04

Und ein bisschen fiebern die VfLer auch schon dem Derby entgegen. Am Samstag, 14. März, geht’s an den Schürenkamp zum FC Schalke 04.

Die Königsblauen dürften den Rot-Weißen gegen Bielefeld-Jöllenbeck die Daumen drücken - der Gladbecker Gegner gehört schließlich zu den Mitkonkurrenten der Knappen im Kampf um den Klassenerhalt.