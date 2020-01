Wacker Gladbeck hat sich für eine Trainerlösung entschieden

Fußball-B-Kreisligist Wacker Gladbeck wird für die Rückrunde keinen neuen Trainer suchen – der Interimstrainer und Vereinvorsitzende Alexander Jagielski wird auch in der Rückrunde an der Linie stehen, so wie bereits in den beiden letzten Spielen vor der Winterpause.

„Wir haben jetzt auch gar keinen Trainer gesucht“, erklärte Jagielski auf Anfrage der WAZ. „Ich mache es weiter und bekomme dabei auch etwas Unterstützung vom ehemaligen Trainer – so können wir die Saison vernünftig zu Ende spielen.“

In der Rückrunde geht es für Wacker um nicht mehr viel

Ende November war Trainer Ahmet Fidan zurückgetreten, weil die Mannschaft dem Saisonziel (Aufstieg) hinterherlief, unter Jagielski gab es zwar ein 2:1 über Eintracht Erle II, aber auch ein 1:7 bei SW Buer-Bülse.

Auf Platz sieben, mit zehn Punkten Rückstand auf den Zweiten BV Rentfort III hat Wacker wohl keine Aufstiegschance mehr.

Das sagt Jagielski zur enttäuschenden Stadtmeisterschaft

Bei der Hallenstadtmeisterschaft legten zuletzt beide Wacker-Mannschaften einen enttäuschenden Auftritt hin, schieden jeweils punktlos in der Vorrunde aus.

Jagielski: „Wir hatten in beiden Mannschaften Not am Mann und hatten auch starke Gruppen. Die Niederlage der Ersten gegen Ellinghorst II war ärgerlich, aber in einer Gruppe mit Rentfort und Rentfort III und Zweckel II haben wir uns eh nicht viel ausgerechnet. Ich habe das aber eher als bessere Konditionseinheit gesehen.“