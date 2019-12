Lake Placid (USA)/Gladbeck. Der Bob-Weltcup geht in die zweite Runde. Wie Mariama Jamanka und die Gladbeckerin Kira Lipperheide es besser machen wollen als zum Auftakt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wie Jamanka/Lipperheide weiter nach vorne kommen wollen

Das zweite Weltcuprennen der Saison steht an. Erneut in Lake Placid. Und erneut wird Bobanschieberin Kira Lipperheide vom TV Gladbeck Kufe mit Olympiasiegerin Mariama Jamanka an den Start gehen. Am Samstag (14. Dezember) soll es weiter nach vorne gehen.

„Wir gehen das ganz motiviert an und können fahrerisch und am Start sicherlich noch was drauflegen“, so Mariama Jamanka, die mit dem Auftakt nicht zufrieden war. Daher seien am Material „ein paar kleine Veränderungen“ vorgenommen worden. „Wir hoffen“, so die deutsche Pilotin Nummer eins, „dass die uns noch weiter nach vorne bringen.“

Kaillie Humphries hat das Auftaktrennen gewonnen

Kira Lipperheide (li., TV Gladbeck Kufe) und Mariama Jamanka starten beim zweiten Weltcuprennen in Lake Placid. Foto: ExpaJohann Groder / dpa

Dass es beim ersten Rennen nicht wie gewünscht lief, führte Mariama Jamanka auch auf fehlende Wettkampfpraxis zurück: „Es war für mich schon schwer, in den Wettkampf zu gehen, weil es für uns der erste der Saison war. Wir hatten ja nicht die Selektionsrennen, wo wir uns schon auf die Wettkampfsituation einstimmen und die Wettkampfabläufe verinnerlichen konnten. Das wird am zweiten Rennwochenende jetzt aber besser sein.“

Das Auftaktrennen der Weltcupsaison 2019/2020 hatten die US-Amerikanerinnen Kaillie Humphries und Lauren Gibbs gewonnen. Auf den Plätzen zwei bis vier folgten die deutschen Bobs Stephanie Schneider/Lisette Thöne, Kim Kalicki/Vanessa Mark und Mariama Jamanke/Kira Lipperheide.