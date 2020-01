Zukunft von Gençlerbirliği Resse bleibt weiter offen

Wie geht es mit Gençlerbirliği Resse weiter, nachdem sich 18 Spieler der ersten Mannschaft in der Winterpause abgemeldet haben? Zieht sich der Klub während der laufenden Spielzeit vom Spielbetrieb in der Fußball-Kreisliga A1 zurück? Oder beendet er die Saison 2019/20 im Kreis-Oberhaus mit Spielern der vom Abstieg aus der Kreisliga B bedrohten zweiten Mannschaft? Das sind Fragen, die sich die Fußball-Freunde nicht nur in Gelsenkirchen, sondern auch in Gladbeck seit einiger Zeit stellen.

Definitive Antworten gibt es noch nicht. „Wir machen uns keinen Stress“, sagt Gençlerbirliği Resses Geschäftsführer Birol Cakar. „Wir warten ab. Es besteht keine Notwendigkeit, bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine Entscheidung zu treffen. Bis Ende Januar werden wir die Füße stillhalten. Anfang Februar werden wir uns dann äußern, wie es weitergeht. Es steht noch alles in den Sternen.“

Verantwortliche von Gençlerbirliği Resse wollen es nicht auf die Spitze treiben

Ein Rückzug aus dem Kreis-Oberhau­s ist somit noch nicht vom Tisch. Theoretisch können die Resser sogar noch die ersten Spieltage im neuen Jahr abwarten. Sollten sie dreimal nicht angetreten sein, würden sie vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden. Ihre bislang absolvierten Partien würden dann annulliert werden. „Das ist sicherlich eine Möglichkeit, aber in der Tat eine theoretische. Wir werden es nicht auf die Spitze treiben, sondern uns vor dem ersten Spiel entscheiden“, betont Birol Cakar.

Mit 28 Punkten dürfte Gençlerbirliği als aktueller Tabellenvierter in der Staffel 1 auch dann nicht mehr in ernsthafte Abstiegsgefahr geraten, wenn die restlichen 15 Partien dieser Saison verloren gingen.