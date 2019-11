Darts Oberliga Zweckel glaubt nicht mehr so recht an Bundesliga-Aufstieg

Gladbeck. Der 1. Zweckler Dartverein nimmt in der Oberliga Tabellenplatz zwei ein. Der Traum von der Bundesliga scheint vorerst ein Traum zu bleiben.

In Dortmund, beim NBK Night Birds, absolviert der 1. Zweckler Dartverein sein neuntes Spiel der Oberliga-Saison. Die Gladbecker sind in der zweithöchsten Spielklasse Tabellenzweiter. An den Aufstieg in die Bundesliga glauben sie inzwischen aber nicht mehr so richtig.