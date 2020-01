Wie wichtig die Rivalität zwischen Rentfort und Zweckel ist

Zweckel-Trainer Guido Naumann brachte es am Sonntagabend auf den Punkt: „Wir haben zweimal gegen Rentfort gespielt, Rentfort hat zweimal gewonnen – die sind also verdienter Stadtmeister“, sagte er nach dem Finale der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Zum zweiten Mal innerhalb von fünf Stunden hatte der BVR sich im Duell der Gladbecker Bezirksligisten mit 4:2 durchgesetzt. Und damit, wenn es nach BVR-Trainer Marcel Lehmann geht, ein wichtiges Zeichen gesetzt.

„Wir wollen als BV Rentfort die Nummer eins in Gladbeck sein“, sagt er, „aber: Zweckel war Stadtmeister, steht in der Liga vor uns und hat das Derby klar gewonnen. Ich hab den Jungs in der Besprechung gesagt: Wenn wir die Nummer eins sein wollen, dann müssen wir Zweckel jetzt auch mal schlagen.“

Rentforter sind am Sonntag nicht wiederzuerkennen

Vorerst die Nummer eins: Ab dem Auftaktspiel trat der BVR um Justin Kirstein wie verwandelt auf und siegte souverän. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Das tat der BVR am Sonntagmittag mit toller Moral, drehte ein 0:2 in ein 4:2 und war ab da nicht wiederzuerkennen.

Die am Samstag uninspiriert und lethargischen Rentforter spielten Sonntag wie verwandelt und sicherten sich hochverdient den Titel, schalteten im Finale dabei wieder Zweckel aus.

Marcel Lehmann, der in Rentfort ja in seine letzte Rückserie geht und danach an Karsten Quante übergibt, war froh und auch etwas erleichtert.

„Es ist jetzt mein letztes halbes Jahr und für mich ist es jetzt schon schön, diesen Titel geholt zu haben“, meinte Lehmann, der am Samstag vom Auftritt seiner Mannschaft sichtlich genervt war. Sonntag gab seine Mannschaft aber die richtige Antwort.

Rentfort feiert sich als Gladbecks „Fußballmacht“

Nach der Hallenstadtmeisterschaft ernannte sich der BVR nun zur Gladbecker „Fußballmacht“, mit Platz 1 und 3 bei den Senioren und dem Titel bei den A-Junioren. Die Frage, wer die Nummer eins in Gladbeck ist, ist also fürs Erste beantwortet – und wird auch in der Rückrunde auf dem Feld noch eine wichtige Rolle spielen. Denn zuletzt war Rentfort gegenüber Zweckel ins Hintertreffen geraten.

Jahrelang war Zweckel, zwischenzeitlich ja sogar Oberligist, die unumstrittene Nummer eins. Doch während der SVZ dreimal nacheinander abstieg, mauserte sich Rentfort zu einem guten, stabilen Bezirksligisten.

Die Saison 2018/19 schloss der BVR deutlich vor den Zweckelern ab, der SVZ sicherte sich ja in letzter Sekunde erst den Klassenerhalt. Rentfort gewann zwei Derbys in Zweckel (Liga und Pokal), eins endete Unentschieden.

Ende September aber überfuhr der SVZ die Rentforter im Bezirksliga-Derby mit 3:0. Und bei der Stadtmeisterschaft trat Zweckel als Titelverteidiger an, während der BVR 2019 sehr enttäuscht hatte. Die Scharte ist jetzt ausgewetzt.

Das nächste Bezirksliga-Derby steigt Ende März in Rentfort

In der Liga überwintern beide auf Rang fünf und sieben, Zweckel liegt einen Punkt vor dem BVR. Aufsteigen werden beide nicht mehr, absteigen auch nicht. Aber vor dem Nachbarn zu stehen, ist für beide ein Anreiz in der Rückrunde.

„Da haben ja auch noch das Heimderby“, meinte Lehmann schon am Sonntagabend voller Vorfreude. Am letzten März-Wochenende stehen sich die beiden besten Gladbecker Mannschaften dann wieder im direkten Duell gegenüber – nicht in der Halle, sondern auf dem Feld.