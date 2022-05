Zwei Mal zweistellig: SV Zweckels Jugend kassiert Klatschen

Gladbeck. Die erste Hälfte der A-Jugend des SV Zweckel war gegen den Spitzenreiter gut – doch dann brach das Team auseinander. Wie auch die B-Jugend.

Das Bezirksliga-Spiel der A-Junioren des BV Rentfort beim SV Schermbeck fiel am Wochenende aus. Überkreislich war somit keine Gladbecker Jugendmannschaft im Einsatz.

In der A-Junioren-Kreisliga A kassierte der SV Zweckel indes eine 2:10-Klatsche an der Dorstener Straße gegen Eintracht Erle. Dabei sah es zur Pause noch gut aus für das Schlusslicht gegen den Spitzenreiter.

Ein Doppelpack von Fabio Doppat hatte für den 2:2-Halbzeitstand gesorgt. Danach ging bei den Gladbeckern gar nichts mehr. Der SVZ schließt die Saison somit ohne Punkt auf dem letzten Platz ab und steigt in die Kreisliga B ab.

B-Jugend: VfB Kirchhellen schießt den SV Zweckel mit 11:0 ab

Auch der B-Jugend der Zweckeler erging es in der Kreisliga A nicht besser. Sie klassierten beim Tabellenführer VfB Kirchhellen sogar eine 0:11-Niederlage (0:6 zur Pause) und beendet die Saison auf rang sieben von neun, bleibt also in der Liga.

Dies ist auch der U17 des BV Rentfort gelungen, die mit 25 Zählern auf Rang fünf abschließt. Am letzten Spieltag gelang ein 3:2-Erfolg gegen den SV Horst-Emscher II. Für Rentfort trafen unter anderem Leon Stanek und Albion Kadrijaj.

Mirko Angelo Benjamin Groth (r.) und die A-Jugend des SV Zweckel hat eine enorm schwere Saison hinter sich gebracht. Foto: Heinrich Jung

In der B-Junioren-Kreisliga B wurde das Spiel von Schwarz-Blau Gladbeck gegen Westaflia Buer abgesetzt. Preußen Gladbeck gewann indes mit 2:1 beim TuS Rotthausen und drehte den 0:1-Pausenrückstand durch Tore von Alper Ilgin und Omer Raychev Yordanov in der zweiten Hälfte. Schwarz-Blau wurde somit Fünfter, Preußen Achter.

C-Jugend: SV Zweckel II schlägt den SC Schaffrath

In der Kreisliga A der C-Jugend wurde die Partie des Schlusslichts SV Zweckel gegen den SV Horst-Emscher II nicht ausgetragen. Der BV Rentfort hatte spielfrei. Auch die C-Jugend von Schwarz-Blau spielte in der Kreisliga B nicht gegen Hessler 06. Der SV Zweckel II gewann dort mit 4:1 gegen den SC Schaffrath, Rentfort II war schon in der Sommerpause.

