1. Regionalliga: SV Haspe 70 verkündet weitere Personalien

Michael Wasielewski, Trainer beim SV Haspe 70, musste in der vergangenen Saison eine Erfahrung machen, die er sich gerne erspart hätte. Als Trainer war er alleine für die erste Mannschaft verantwortlich – kein Assistenzcoach stand ihm zur Seite. „Gott sei Dank hat sich mein Bruder ja als Teammanager eingebracht und einige Aufgaben eines Co-Trainers übernommen“, sagt Wasielewski. Künftig wird ihn an der Seitenlinie aber ein alter Bekannter unterstützen: Uli Overhoff wird in der Saison 2023/24 Co-Trainer der 70er in der 1. Basketball-Regionalliga.

Zugleich bleibt der erfahrene Overhoff Trainer der Regionalliga-Basketballerinnen des TSV Hagen 1860. Da deren Spieltermine nicht oder nur geringfügig mit denen der Hasper kollidieren, steht dem doppelten Engagement nichts im Wege. Eine lange Eingewöhnungszeit wird Overhoff nicht brauchen, coachte er doch schon sowohl die erste als auch die zweite Hasper Herrenmannschaft.

Der zweite Neuzugang: Karl Mamady Dia

Auch im 70er-Mannschaftskader gibt es Bewegungen. Die Verantwortlichen verkündeten nun – rund sechs Wochen vor dem ersten Spieltag – den zweiten Neuzugang: Mit Karl Mamady Dia (26) wechselt ein 1,94 Meter großer und athletischer Guard ins Team von Coach Wasielewski. Dia kommt mit reichlich ProB- und Regionalliga-Erfahrung in den Hasper Westen, zuletzt spielte er für ETV Hamburg (ProB). Schon im vergangenen Jahr habe er Interesse gehabt in Haspe zu spielen. „Dieses Jahr hat es endlich geklappt und ich freue mich auf die Herausforderung. Persönlich möchte ich mit meinen Fähigkeiten dem Team helfen, sowohl in die Playoffs zu kommen als auch das Ergebnis von letzter Saison zu übertreffen“, sagt Dia.

Luca Bambullis nimmt bei Haspe 70 eine wichtige Rolle ein – auch in der nächsten Saison. Foto: Michael Kleinrensing

Überdies bleiben dem SV 70 zwei Schlüsselspieler der vergangenen Erfolgssaison erhalten: Guard Luca Bambullis und Flügelspieler Jason Fouda haben ihre Verträge verlängert. „Die letzte Saison war aufgrund des Teamzusammenhaltes einer der besten Saisons, die ich hatte. Das war Tag für Tag zu sehen und so hat sich das Team auch deutlich verbessert“, sagt Bambullis, und auch Fouda ist überzeugt: „Ich hoffe, dass wir es in der nächsten Saison sogar etwas weiter schaffen, weil das Team aus meiner Sicht das Potenzial dafür hat.“

