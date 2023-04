103:76! Haspe 70 erwischt Pokalsieger Köln-Deutz eiskalt

40 Punkte, 11 Rebounds: Haspes Ricardo Artis (am Ball) liefert auch in den Playoffs ab wie eine Maschine.

Köln/Ibbenbüren. Zum Start der Playoffs in der 1. Basketball-Regionalliga sorgt Haspe 70 für eine faustdicke Überraschung. Die BBA Hagen verliert in Ibbenbüren.

Den Basketballern des SV Haspe 70 ist ein Traumstart in die Playoffs der 1. Basketball-Regionalliga gelungen. Beim favorisierten DTV Basketball Köln gewann die Mannschaft von Trainer Michael Wasielewski mit fast 30 Punkten. Derweil verpasste die BBA Hagen eine Überraschung – der TV Ibbenbüren setzte sich nach einem starken dritten Viertel souverän durch.

DTV Basketball Köln – SV Haspe 70 76:103 (49:48). „Vor dem Spiel haben wir gesagt: Wir schlagen Deutz mit drei Punkten“, sagte Haspes Teammanager Martin Wasielewski. Dass es am Ende fast 30 Punkte waren, hätten Wasielewski und die anderen 50 mitgereisten Fans nicht zu träumen gewagt. Die 70er sorgten beim amtierenden WBV-Pokalsieger und Hauptrundendritten für eine faustdicke Überraschung. Nach ausgeglichener erster Hälfte dominierten die Gäste vorne wie hinten. „Auswärtssieg, Auswärtssieg!“, skandierten die Hasper Fans schon in der 27. Minute, als ihre Mannschaft mit 65:53 in Front lag. Und danach ging es erst richtig los.

Köln-Deutz hatte der Athletik und Power des nimmermüden Ricardo Artis II (40 Punkte, 11 Rebounds) nichts entgegenzusetzen, aber der Amerikaner bekam auch viel Unterstützung – vor allem von Center Michail Margaritis (21 Punkte), der weder aus dem Feld (6/6) noch von der Freiwurflinie (9/9) einen Wurf daneben setzte. Apropos Freiwürfe: Deutz kam mit der Linie der Schiedsrichter nicht zurecht und kassierte 31 Fouls, die zu 40 Freiwürfen führten. Von der Linie zeigten sich die Hasper mit 85 Prozent Trefferquote mehr als souverän. Noch beeindruckender war die hartnäckige Hasper Verteidigung, die in der zweiten überhaupt keinen Deutzer Offensivrhythmus aufkommen ließ.

„Die Jungs haben unglaublich geil gezockt“, sagte Martin Wasielewski. Auch wenn das Hasper Heimspiel am kommenden Freitag in Altenhagen stattfinden muss, ist die Vorfreude riesig: „Wir werden alles daran setzen, dass das wie ein Heimspiel für uns wird. Die Mannschaft hat das verdient. Wir sind jetzt schon mega stolz – aber das ist nicht das Ende der Reise.“

Haspe 70: Iloanya (7, 7 Rebounds), Bambullis (6, 6 Rebounds), Artis II (40, 11 Rebounds), Fouda (2), Obrebski (4), Cikara (6), Krall (11), Urban (6, 6 Assists), Margaritis (21), Liebermann.

BBA-Guard Tobias Wegmann (re.) und seine Mitspieler machen es dem TVI schwer, aber am Ende siegt der Favorit. Foto: Michael Kleinrensing / ARCHIV

Ademax Ballers Ibbenbüren – BBA Hagen 83:72 (40:39). Die Anfangsphase lief noch nach den Vorstellungen der BBA: Von der imposanten Kulisse ließ man sich nicht beeindrucken. „Die Halle war schon 30 Minuten vor dem Spiel voll“, berichtete BBA-Trainer Tome Zdrvaveski. Nach dem ersten Viertel führte sein Team mit 22:17, ehe Ibbenbüren besser ins Spiel fand. Zur Halbzeitpause waren die Hagener noch auf einen Zähler dran, aber im dritten Viertel entglitt ihnen die Partie beim Rangzweiten der Hauptrunde. „Da haben wir nicht gut verteidigt und viele gezwungene Schüsse genommen“, erklärte BBA-Trainer Tome Zdravevski die Schwächephase.

Mit kleiner Aufstellung kam die Akademie in der 27. Minute noch mal auf neun Punkte heran, „aber dann haben wir mehrmals den Rebound nicht bekommen. Einfach ärgerlich, weil wir teilweise richtig stark verteidigt haben“, monierte Zdravevski. Ibbenbüren griff sich insgesamt 18 Offensivrebounds.

Das letzte Viertel gewann die BBA, aber gefährlich wurde man den Ballers um den herausragenden Victorio Dente (19 Punkte, 13 Rebounds) nicht mehr. Während die jungen Guards/Flügel Finn Philipp (9), Luka Zajic (12) und Tobias Wegmann (10) offensiv einen guten Tag erwischten, tat sich das Trio Nedzinskas/Watkins/Jordan (zusammen 13/38 aus dem Feld) schwer. Bis auf die besagte Schwächephase zu Beginn der zweiten Halbzeit habe man aber gut verteidigt, so Tome Zdravevski – und darauf müsse man jetzt aufbauen: „Wir können das besser! Wenn wir verteidigen wie am Ende des dritten Viertels, dann können wir Ibbenbüren auf jeden Fall schlagen.“

BBA: Watkins (11), Zajic (12), Philipp (9), Wegmann (10), Jordan (14, 10 Rebounds), Orthen, Pauli, Vrencken, Nedzinskas (12, 7 Rebounds), Dresel (2), Krichevski (2).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke