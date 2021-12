13 Tore! Jaap Beemsterboer ist Garant für Eintracht-Sieg

Soest. Sie wollten eine Revanche für die Hinspiel-Pleite und haben sie bekommen: Eintracht Hagen II gewinnt das Oberliga-Duell gegen den Soester TV.

Nachdem der VfL Gladbeck in der Handball-Oberliga zuletzt seine erste Niederlage einstecken musste, schielte ein anderes Team auf die Tabellenspitze. Der Soester TV wollte sich mit einem Sieg vor der Weihnachtspause die Spitzenposition sichern. „Aber da hatten wir etwas dagegen“, sagte Pavel Prokopec mit einem Grinsen im Gesicht. Der Trainer des VfL Eintracht Hagen II revanchierte sich mit seiner Mannschaft für die Hinspiel-Niederlage und siegte in Soest mit 32:30 (17:15).

Die Partie gestaltete sich von Beginn an ausgeglichen, allerdings erarbeiteten sich die Hagener immer einen kleinen Vorsprung. „Wir haben uns sehr gut auf das Spiel vorbereitet und wussten, was auf uns zukommt“, ging Prokopec mit Selbstvertrauen in die Partie, die sich als sehr hektisch herausstellte. Beide Mannschaften brachten immer wieder den siebten Feldspieler in die Partie und erzielten dadurch viele Tore. Wie schon im Hinspiel, kamen die Soester auf 30 Tore. Doch während die Eintracht beim letzten Mal nur 23 Mal traf, waren sie nun offensiv stärker.

Beemsterboer erzielt 13 Tore

Und das lag auch an einem Spieler, der beim Hinspiel noch verletzt ausfiel: Jaap Beemsterboer. Der Niederländer steuerte zwölf Feldtore und einen Siebenmeter für seine Mannschaft bei. Durch den Sieg festigen die Hagener den dritten Tabellenplatz hinter Gladbeck und Soest.

Weiter geht es am 15. Januar mit dem Duell gegen den HTV Hemer.

Eintracht Hagen II: Schlotmann (1), Funke (3), Pallasch, Grasediek, Bratzke (5), Knutzen, Kosakowski, Bednar (4), Beemsterboer (13/1), Queckenstedt (3), Ingwald, Vogt, Panisic (3/2).

