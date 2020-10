2:4 – TSK Hohenlimburg patzt bei Sportfreunden Hüingsen

Hüingsen. Fußball-Bezirksligist TSK Hohenlimburg muss in Hüingsen eine Niederlage hinnehmen. Trainer Niels von Pidoll hadert erneut mit schwacher Leistung.

Durch individuelle Fehler machte sich Fußball-Bezirksligist TSK Hohenlimburg bei der 2:4 (1:1)-Pleite bei den Sportfreunden Hüingsen das Leben selbst schwer. „So ein Spiel darfst du nicht verlieren. Wir haben denen durch eigene Fehler drei Tore geschenkt“, fand Spielertrainer Niels von Pidoll.

TSK geht früh in Führung

Der TSK ging durch ein Eigentor von Sven Barnefske früh in Führung (11.). Danach hatten die Hohenlimburger mehrere gute Konterchancen, „aber wir schließen die nicht gut ab“, so von Pidoll. Er selbst hatte eine große Chance auf dem Fuß (25.). Kurz vor der Pause zeigten die Hohenlimburger Unsicherheit im Spielaufbau, was SF-Akteur Philipp Eckert ausnutzte und zum 1:1 (45.) einschob.

Und direkt nach der Halbzeit fing sich der TSK das nächste Tor, Sascha Barnefske erhöhte für die Sportfreunde auf 2:1 (48.). Dem TSK gelang die Wende nicht mehr. Und so waren es erneut die Hausherren, die jubeln durften. Über einen Treffer, welcher sogar Niels von Pidoll beeindruckte: „Ein irres Tor.“ In der 81. Minute schloss erneut Barnefske einen langen Einwurf per Fallrückzieher ab.

Und die TSK-Spieler erwachten langsam wieder, konnten durch Ugochukwa Tagbo noch auf 2:3 verkürzen (84.). Doch in der Nachspielzeit machte Hüingsen mit dem Treffer zum 2:4-Endstand den Sack zu (90.+4.).

TSK: Krasniqi, Schlummer, von Pidoll, Sebetci (58. Weber), Ulusoy, Wilkes (58. Tagbo), Jeger (58. Nermi Kahrimanovic), Kaya, Dastan, Erte, Akbas.