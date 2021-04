27:23 – TuS Volmetal meldet sich eindrucksvoll zurück

Halver. Nach sechsmonatiger Pause gelingt Handball-Drittligist TuS Volmetal ein toller Auftritt. 27:23-Sieg im Testspiel bei SGSH Dragons in Halver.

Die Handballer des TuS Volmetal wissen ganz genau, wo sich in der Sporthalle an der Mühlenstraße in Halver der Gäste-Fanblock befindet. In emotionalen Derbys gegen den Drittliga-Rivalen SGSH Dragons haben sie sich dort für Siege hochleben lassen, und nach Niederlagen waren die eigenen Anhänger mit aufmunternden Worten zur Stelle. Es war nur schlüssig, dass sich die Volmetaler nach Spielende trotz Geisterkulisse routinemäßig zur Tribüne drehten und klatschten. Und man kann getrost davon ausgehen, dass die Fans der Taler zu Hause vorm Bildschirm den Applaus erwiderten: Der TuS gewann das Testspiel bei den SGSH Dragons überzeugend mit 27:23 (14:14).

Blümel erzielt das erste umjubelte Volmetal-Tor

Fast exakt ein halbes Jahr ist es her, dass Volmetal und Schalksmühle-Halver im Derby aufeinandertreffen sollten. Aber damals, Ende Oktober 2020, begann das Infektionsgeschehen aus dem Ruder zu laufen, und die Lokalrivalen aus der 3. Liga sagten die Partie ab. Wie es danach für die Handballer weiterging, ist bekannt (gar nicht). Seit wenigen Wochen sind die Taler wieder im Mannschaftstraining, und am Wochenende stand der erste Härtetest bei den Dragons an.

Das 27:23 war sicher nichts für Ästheten und Feingeister, aber das war so zu erwarten. „Es ist wichtig für die Jungs zu gucken, wo sie aktuell stehen, auch von der Fitness her. Wie sind die Abläufe momentan zu sehen? Das steht im Fokus“, sagte Volmetals Marketing-Leiter Jens „Pille“ Schilling, der das Spiel gemeinsam mit Nils Koschinsky von den Dragons kommentierte. Und dennoch: Derby ist Derby, „verlieren will man das nicht“, schmunzelte Koschinsky.

Hartes und intensives Spiel in Halver

Tatsächlich war das Spiel von Intensität und Härte geprägt, von einer Erstmal-locker-machen-Einstellung nichts zu sehen. Nach zwei Minuten fiel es, das erste Tor der Volmetaler seit langem, und das war auch schön anzusehen: Kai Ferber preschte sich über die linke Seite Richtung Torraum und bediente per Bodenpass Julius Blümel, der völlig frei von der anderen Seite kam und zum 1:1 ins Tor warf. Der bessere Start gehörte aber den Gastgebern (3:1), Schalksmühle führte über 7:4 (14.) und 10:7 (19.). Volmetal erlaubte sich einige Fehlpässe und unpräzise Abschlüsse, ließ sich aber keineswegs abschütteln.

Jonas Heidemann und Nils Stange trafen ins Netz, während Torwart Sydney Quick sich jedem Schalksmühler in den Weg stellte, und dann erzielte Mats Pfänder den 10:10-Ausgleich. Der Sieben von Trainer Marc Rode gelang es auch kurz vor der Halbzeit wieder, einen Drei-Tore-Rückstand auszugleichen (14:14).

Brillante Volmetaler Serie am Ende

Das Spiel blieb intensiv, zwei Teams auf Augenhöhe, doch Volmetal war eine Idee eingespielter. Zudem hatte Schalksmühle personelle Probleme: Die gesamte linke Seite fehlte, und der hünenhafte Kreisläufer Philipp Dommermuth verließ das Feld verletzt. Die Dragons wehrten sich bis zum 20:21 durch Börner noch (52.), aber dann ging es ganz schnell.

Frederik Kowalski, Ole Kähler, Cedric Geitmann und Philipp Moog erzielten die Treffer einer 4:0-Serie zum 20:25. Zack, zack, zack, zack. Ein paar brillante Minuten, die den ersten Volmetaler Sieg in 2021 klar machten. „Tolles Spiel, aber wir wissen das auch einzuordnen“, sagte Jens Schilling nach Spielschluss. „Die Emotionen waren da, Zuschauer haben gefehlt.“