3:0 gegen Herdecke: Elfer-Reserve gelingt Befreiungsschlag

Herdecke. Die Zweitvertretung der SpVg. Hagen 1911 hat gegen den FC Herdecke-Ende einen wichtigen Befreiungsschlag gelandet.

Auch wenn die Bezirksliga-Saison 2023/24 erst am zwölften Spieltag angekommen ist, stand für die beiden Fußball-Kellerteams FC Herdecke-Ende und SpVg. Hagen 1911 II im direkten Duell viel auf dem Spiel: Durch den klaren 3:0 (1:0)-Auswärtserfolg in Kirchenende hatten nach 90 intensiven Minuten nur die Elfer Grund zur Freude, durch den vierten Saisonerfolg verlassen sie vorerst die Abstiegsplätze. Für den Vorletzten Herdecke-Ende indes wird die Luft allmählich dünner, der Rückstand auf das rettende Ufer ist durch die Pleite im Schlüsselspiel nun auf sieben Zähler angewachsen.

Die Enttäuschung stand den Gastgebern nach der siebten Saisonniederlage ins Gesicht geschrieben: „So ganz ohne ein eigenes Tor ist es schon sehr bitter“, fand FC-Trainer Michael Dziamski klare Worte. „Ohne selbst die Torchancen zu nutzen, kann man kein Spiel gewinnen. Da muss man anerkennen, dass der Sieg für Hagen 11 verdient ist.“ Vor 60 Zuschauern brachte Kürsat Erzurum die Elfer-Reserve in der 20. Minute auf die Siegerstraße.

Leistung war überragend

Nach dem Seitenwechsel legte Ermin Jukic nach (60.), mit dem Schlusspfiff stellte Oktay Ipek den Endstand her (90.). Auch wenn die Gäste spielerisch nicht geglänzt haben, so stimmten Disziplin und Einsatzbereitschaft zu jeder Zeit. „Das war überragend, die Jungs haben sich in jeden Zweikampf geworfen“, freute sich Elfer-Co-Trainer Daniel Nafzieger. „Wir sind heute einfach nur glücklich über die perfekte Mannschaftsleistung.“

Am kommenden Sonntag geht’s weiter, dann steht für Herdecke-Ende ein weiteres wegweisendes Kellerduell beim sechs Punkte besseren Tabellennachbarn Rot-Weiß Lüdenscheid auf dem Programm. Die SpVg Hagen 11 II will im Kreisderby beim Tabellenachten SC Berchum/Garenfeld nachlegen.

FC Herdecke-Ende: Kost; Gütschow, Kleinau, Schmidt, Henkler (50. Grüterich), Schomann (67. Beinsen), Zeschky (87. Meronk), Balz (62. Schulte), Daniel Wawrzynczok, David Wawrzynczok, Meckler;

Hagen 11 II: Genc; Gorde, Böcker (63. Ipek), Erzurum, Mayer, Jukic, Hellmig (87. Fink), Hohberg, Külpmann (90.+1 Morcinczyk), Schiefer, Morina (75. Gronenberg).

