3. Absage: Berchum/Garenfeld gegen Hünsborn erneut verlegt

Hagen. Erst Schnee, dann Unwetter: Auch das für Freitagabend geplante Landesliga-Duell zwischen dem SC Berchum/Garenfeld und RW Hünsborn ist abgesagt.

Sebastian Schulte, Teammanager des SC Berchum/Garenfeld, kam am Donnerstag kaum mehr vom Telefon los. Nachdem die Stadt Hagen aufgrund einer Unwetterwarnung vorsichtshalber alle Sportplätze sperrte, war klar, dass die Nachholpartie des Landesligisten gegen RW Hünsborn erneut ausfallen würde. Kurzerhand wurde das Spiel auf diesen Freitagabend verlegt – aber erneut sah sich die Stadtverwaltung zur wetterbedingten Platzsperrung gezwungen.

Doch wann soll das Spiel nun endlich stattfinden? Für die kommende Woche sind die Aussichten schlecht. Am Mittwoch stehen die Sauerländer in ihrem Kreispokal-Finale, am Donnerstag treten die Garenfelder gegen den SV Hohenlimburg 10 oder die TSG Sprockhövel an – das Los wird den Gegner am Sonntag bestimmen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke