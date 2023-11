3-Türme-Trailrun: Matschiges Abenteuer begeistert die Läufer

Hagen Beim 3-Türme-Trailrun in Hagen trotzen Läufer dem unbeständigen Wetter, stürzen sich in matschige Abenteuer - und finden Glücksmomente im Ziel.

Ob das Wetter als gut oder schlecht eingeordnet werden kann, ist Ansichtssache. Beim 3-Türme-Trailrun (3TT) am vergangenen Sonntag mussten sich die Läuferinnen und Läufer gegen Windböen, Dauerregen und Matsch ankämpfen. Am Ende der zehn Kilometer langen Strecke versteckte sich die Haut mancher Teilnehmer unter einer dunklen Schlammpackung. Die Haare nass und zottelig. Mieses Wetter also? „Richtiges Trailwetter“, ordnete Pekka Unflath, der Cheforganisator des Laufs, ein. Des einen Schlamm ist des anderen Idylle.

Gewissermaßen war es also eine erfolgreiche Premiere für den veranstaltenden Verein TV Hasperbach: Nach strahlendem Sonnenschein in den ersten beiden Jahren - also schlechtem Trailwetter - mussten Unflath mit den Widrigkeiten zurechtkommen, die der Herbst mit sich bringt. Leider, so der Organisator, mussten einige Läuferinnen und Läufer kurzfristig passen: „Vermutlich aufgrund der aktuellen Erkältungswelle starteten nur 231 der 330 gemeldeten TeilnehmerInnen auf der harten Strecke.“

Die stürmischen Böen, vor denen am Donnerstag noch sämtliche Wetterdienste warnten, bereiteten den Veranstaltern des TV Hasperbach vor dem Lauf ein paar Sorgenfalten. „Deswegen waren wir sehr dankbar über die Hilfe des Wirtschaftsbetriebs Hagen, der Gefahrenbäume noch am Freitag von der Strecke entfernt hat. So musste der Lauf nicht spontan umgeplant oder verkürzt werden“, war Unflath erleichtert. Insofern stand den 3TT-Teilnehmern nichts im Wege, außer natürlich die für einen Trailrun bekannten Widrigkeiten wie Schlamm. So mancher Läufer fluchte auf dem subjektiv sehr langen Kilometer steil hinauf zum Eugen-Richter-Turm, aber spätestens, als die Medaille um den Hals baumelte, wich die Anstrengung dem Glücksgefühl.

Die Strecke war anspruchsvoll, landschaftlich toll und trotz der Wetterlage Sturm an Vortagen, gut geräumt Jelka Schauerte-Hopff, Läuferin beim Türme-Trail

Als Erster kam Michael Schmitz in den Genuss dieses Gefühls. Nach 39:30 Minuten stapfte er ins Ziel und lief damit „in einer anderen Welt“, kommentierte Pekka Unflath ungläubig. Auch bei den Frauen wiederholte die Siegerin des Vorjahres, Christin Gutsch von den Sportfreunden Ennepetal, ihren Triumph. Starke 16 Läufer blieben unter der Marke von - für diese Strecke - sehr guten 50 Minuten. Für das Gros der Teilnehmer war die Zeit nebensächlich oder zumindest nicht das Wichtigste. Die Gemeinschaft zählt. Und das Abtenteuer „Trailrun“, das Läufer abseits von Asphalt über herausfordernde Strecken führt.

Fotostrecke: Der dritte 3-Türme-Trailrun in Hagen. Beim 3-Türme-Trailrun des TV Hasperbach gingen 300 Läufer an den Start. Foto: Michael Kleinrensing

Pekka Unflath und sein Orga-Team vom TV Hasperbach dürften sich bestätigt fühlen, den „3TT“ vor drei Jahren ins Leben gerufen zu haben - aus der Motivation, den ausgedünnten Laufveranstaltungskalender in Hagen mit Leben zu füllen. Das Feedback zur dritten Auflage war wieder überwältigend: „Als Neuling war ich super positiv überrascht, mit welchem Engagement dieser Verein sich in diese Veranstaltung einbringt. Organisatorisch dachte ich, mehr geht fast nicht, es wurde an alles gedacht“, kommentierte die Teilnehmerin Jelka Schauerte-Hopff. „Die Strecke war anspruchsvoll, landschaftlich toll und trotz der Wetterlage und des Sturms an den Vortagen, gut geräumt. Die vielen, vielen motivierenden Streckenposten vermittelten gute Laune und Durchhaltevermögen.“

Info: Die Sieger

Frauen

1. Christin Gutsch, Sportfreunde Ennepetal, 50:27 min

2. Nicole Schaffland, Marathon Club Menden, 51:14 min

3. Anne Schuler, PV Triathlon Witten, 53:46 min





Männer

1. Michael Schmitz, Griaß di!, 39:30 min

2. Stephen Duggan, Sportfreunde Ennepetal, 42:27 min

3. Andreas Schurgacz, TuS 08 Lintorf, 45:14 min

Alle Ergebnisse gibt es auf: https://my.raceresult.com/226547/results

