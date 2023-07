44 ehrgeizige Basketballer beim 1. Player Development Camp

Hagen. 44 Basketballer, darunter auch Bundesliga-Spieler, arbeiten bei einem Trainingscamp der Agentur Scorers 1st an Form und Fähigkeiten.

Sommerzeit – Urlaubszeit. Da legt auch der Basketballprofi gern mal die Beine hoch und lässt alle fünf gerade sein, oder ? Könnte man meinen. Wer aber in den letzten fünf Tagen in der Sporthalle der Käthe-Kollwitz-Schule vorbei geschaut hat, der hat etwas anderes wahrgenommen. Schon die ersten Eindrücke verraten es: Hier spielen nicht einfach ein paar Freizeitsportler Basketball, hier wird professionell trainiert.

Vom vergangenen Mittwoch bis Sonntag und das bei zwei Einheiten täglich, hatte die Agentur Scorers 1st Sportsmanagement zu einem Player Development Camp eingeladen. „Vor allem natürlich Spieler, die wir betreuen“, erklärt Scorers-1st-Spieleragent Daniel Poerschke, „aber auch den einen oder anderen ohne Agentur. Für uns ist es wichtig, dass sich unsere Spieler im Sommer verbessern und topfit sind, wenn es in die Pre-Season bei den Vereinen geht.“ Die Resonanz war beachtlich: 13 Trainer betreuten 44 Athleten, die eifrig an ihrer Form und an ihren Fähigkeiten arbeiteten.

Felix Banobre, Coach des Pro-A-Ligisten Sparkassen-Stars Bochum, holt die Spieler im Mittelkreis zusammen. Ein paar Worte zur Einleitung. Ein dröhnendes Sich-wach-Klatschen und los geht es. „Wir haben vorher gefragt, was sich die Spieler wünschen und festgestellt, dass ihnen das Thema Athletik-Training wichtig ist. Da hat Scorers 1st mit Florian Altfeld einen Coach engagiert, der auf dieses Thema spezialisiert ist.“ Namensvetter und Sportpsychologe Dr. Sebastian Altfeld gehört ebenso zum Staff und gibt seine Expertise an die meist jungen Spieler weiter: „Einige haben schon Erfahrung mit Sportpsychologie. Insgesamt versuche ich, auf die Bedürfnisse der Gruppe einzugehen, zum Beispiel durch einen Input zum Thema ‘Umgang mit Druck’“, erläutert Sebastian Altfeld.

Des weiteren zählte zum Beispiel Domenik Reinboth, ehemals Pro-A-Coach in Jena, zum großen Trainerstab des Camps. Die sportliche Leitung übernahm Phoenix-Hagen-Chefcoach Chris Harris, der von Anfang an an der Entwicklung des Camps beteiligt war. Den Umgang mit seinen Trainerkollegen nimmt er ganz entspannt, auch wenn nicht immer alle einer Meinung sind. „Es gibt bei uns einen gesunden Austausch und aus Reibung entsteht Energie“, sagt er und beobachtet wie Nils Scheller, sein Co bei Phoenix Hagen, ganz selbstbewusst und kompetent mit der Gruppe richtiges Verhalten im Eins-gegen-eins üben lässt. „Alles tolle Jungs mit tollen Charakteren“, schwärmt Chris Harris, „es geht darum, fit in die Saison zu kommen.“ Zu diesen Jungs zählen nicht nur gestandene Profis aus der Bundesliga oder 2. Liga, sondern auch Toptalente aus der Region. Eine gute Mischung. Alle profitieren voneinander.

Fünf-gegen-fünf wird hier nicht gespielt, alle Athleten sollen verletzungsfrei aus dem Camp kommen. „Das Camp ist eine super Gelegenheit, sich im Sommer fit zu halten“, findet der wohl prominenteste Teilnehmer, Joel Aminu, in Hagen als Ex-Phoenix-Spieler ja noch bestens bekannt, „ich habe hier gute Erfahrungen gemacht und komme immer gern zurück.“ Als Sportler vorerst nicht, denn Aminu ist gerade mit Rasta Vechta in die Basketball-Bundesliga aufgestiegen. „Das war sicher meine beste und erfolgreichste Saison als Profi“, blickt er auf die letzte Spielzeit. Und die Aufstiegsfeier in Vechta? Glanz in den Augen des Shooting Guards: „Ich habe noch nie so viele Leute in Vechta auf einem Haufen gesehen.“

Doch auch die Namensliste seiner Camp-Kollegen ist erlesen. Da ist ein Moritz Krimmer, der ProA in Trier spielt oder ein „Melki“ Moreaux, ehemals Phoenix, im letzten Jahr bei den ART Giants Düsseldorf. Und dazwischen tummelt sich BBA-Hagen-Talent Finn Philipp, der von solchen Bedingungen nur profitieren kann.

Kontakt zu Spielern gestärkt

Profitieren möchte natürlich auch die Agentur Scorers 1st Sportmanagement. Seit Anfang Februar bereitete Daniel Poerschke, der von Sebastian Lübeck und Steven Wriedt unterstützt wurde, das Camp vor. „Uns war wichtig, eine extrem hohe Qualität anzubieten. Wir haben sehr motivierte Trainer und Spieler erlebt, wir haben keine ernsthafte Verletzung zu beklagen. Und wir hatten einen guten Austausch, die Verbindung zwischen Agentur und Spielern wurde intensiviert. Von daher bin ich sehr zufrieden.“ Nicht zuletzt auch dank einer problemlosen Zusammenarbeit mit dem Servicezentrum Sport der Stadt Hagen, wie Poerschke hervorhebt. Einer zweiten Camp-Auflage im nächsten Jahr sollte also nichts im Wege stehen.

