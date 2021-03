70:67 - Phoenix Hagen bezwingt Kirchheim mit viel Kampfgeist

Hagen. Nach einem Leistungseinbruch im Hinspiel gelingt Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen im letzten Heimspiel gegen Kirchheim die Revanche.

Es ist das letzte Heimspiel der Saison. 35 Sekunden vor dem Abpfiff führt Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen mit gerade einmal zwei Punkten die Partie gegen die favorisierten Kirchheim Knights an. Wie sehr würden die Hagener Basketball-Fans ihre Mannschaft in solch einer Schlussphase noch einmal nach vorne peitschen?

Doch die Spielzeit in der heimischen Krollmann-Arena endet so, wie die Saison begonnen hat: vor leeren Zuschauerrängen. Jubeln durften die Hagener am Ende dennoch, wenn auch nur mit den Mannschaftskollegen: Das Team von Trainer Chris Harris sicherte sich einen knappen 70:67 (42:39)-Sieg und setzte damit seine Erfolgsserie fort und holte sich den vierten Sieg im fünften Heimspiel.

Leistungseinbruch im Hinspiel

Nach zuletzt zwei erfolgreichen Partien in Folge wollten die Hagener zeigen, dass sie wieder in die Spur zurückgefunden hatten. Und vor allem, dass sie auch bis zum Schlusspfiff Konstanz beweisen konnten. Denn diese fehlte im Hinspiel gegen die Knights: Anfang des Jahres sorgte ein Leistungseinbruch im letzten Viertel für die 79:89-Niederlage. Dieses Mal gaben die Hausherren sich von Beginn an kämpferisch. Und überzeugten im Vergleich zum Hinspiel mit einer deutlich besseren Fitness.

Diese zeigte sich einmal mehr in Person von Karrington Ward. Von seiner Verpflichtung hatte sich Coach Harris Spektakel versprochen und es ist das, was der US-Amerikaner in seinen bisherigen Partien bot, so auch gegen Kirchheim: „Er ist niemand, der groß mit dem Ball rumdribbelt, dafür fliegt er spektakulär zum Korb“, kennt Harris die Qualitäten seines neuen Spielers, der wieder einmal mit 14 Punkten zum Topscorer avancierte.

Seine Teamkollegen überzeugten ebenfalls mit einer kämpferischen Leistung und überrollten den Tabellenfünften aus Kirchheim mit ihrer Angriffslust. Absetzen konnten sich die Hausherren dennoch nicht, über ein 10:6 (4.) ging der erste Durchgang mit 21:14 (10.) zu Ende.

Kirchheim startet gut ins zweite Viertel

Ins zweite Viertel starteten die Kirchheimer Gäste von Trainer Igor Perovic mit einem 5:0-Lauf. Doch anders als schon öfters in dieser Saison ließen sich die Phoenix-Akteure nicht beirren. Zwar brachten der starke Point Guard Karlo Miksic und Flügelspieler Maxwell Mahoney die Gäste bis zur Halbzeit wieder auf drei Punkte heran, aus der Hand gaben die Hagener ihren letzten Heimauftritt allerdings nie.

„Es war, wie im Hinspiel, ein wenig Nervosität bei den Jungs zu bemerken. Aber wir sind besser damit umgegangen“, fand Trainer Harris lobende Worte für seine Mannschaft, die zwar mit einigen Schiedsrichter-Entscheidungen nicht einverstanden war, sich aber dennoch auf das eigene Spiel konzentrierte.

Und das obwohl die Kirchheimer, angeführt von Spielmacher Nico Brauner, in der Schlussphase noch einmal alles versuchten, um die Punkte mitzunehmen. Als Richard Williams 42 Sekunden vor dem Abpfiff mit einem Dreier noch zum 67:69 aus Kirchheimer Sicht verkürzte und damit die 7:0-Serie der Gäste perfekt machte, schien es fast so, als müssten sich die Hagener wieder einmal mit einer knappen Niederlage begnügen.

Nachricht an die Fans

„Wir sind besser mit den Fehlern umgegangen, als zu früheren Zeitpunkten in der Saison“, erkannte Harris eine Entwicklung bei seinem Team und ergänzte: „Auch nach Fehlern konnten sich die Spieler auf die nächsten Aktionen konzentrieren. Das hat den Unterschied gemacht.“ Der Unterschied, der am Ende den knappen 70:67-Sieg für die Hagener bedeutete.

Nach dem Jubel versammelte sich der Phoenix-Kader vor der Kamera, um gemeinsam den Fans einen Gruß zuzusenden, die das letzte Heimspiel in dieser Saison am Bildschirm verfolgten.

Die Ränge hingegen blieben stumm. Nur ein kleiner Banner hing auf der Haupttribüne „25 Jahre G-Blocker: Viel erlebt, nichts bereut.“ Eine solche Saison haben die Basketball-Fans sicherlich noch nicht erlebt.

+++Statistik+++

Bishop (11 Punkte, 5 Assists, 3/4 Dreier), Cartwright (5, 6 Assists, 4 Steals), Giese, Keßen (11), Zdravevski, Lodders (12), Aminu (14), Ward (14), Baumann (3)