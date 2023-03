Abgezockte Dresden Titans feiern „Dreier-Festival“ in Hagen

Hagen. Die Dresden Titans entführen am 26. Spieltag der 2. Liga ProA die Punkte vom Ischeland. Phoenix Hagen kämpft zwar, aber das ist nicht genug.

Der Start war verheißungsvoll: 16:7 führte Phoenix Hagen schon nach dreieinhalb gespielten Minuten und zeigte seinen Zuschauern viele hübsche Spielzüge. Allerdings ging dem Team von Trainer Chris Harris danach mehr und mehr die Leichtigkeit verloren, während die Dresden Titans bei ihrem Debüt am Ischeland abgezockt wie ein Topteam auftraten. 17 Dreier verwandelten die Sachsen, und das bei einer Quote von 57 Prozent – das kann man mal machen. Phoenix hielt sich mit viel Kampf im Spiel, aber das war am 26. Spieltag der 2. Liga ProA nicht genug. Dresden ging mit 89:85 (45:43) als Sieger vom Parkett.

Tanner Graham ist nicht zu stoppen

Phoenix spielte ein munteres erstes Viertel und begeisterte die Zuschauer mit ansehnlichen Anspielen, etwa als Aaron Thompson trotz der Bedrängnis zweier Verteidiger hinter sich Tim Uhlemann fand, der den Ball nur noch in den Korb legen musste (26:19/9.). Allerdings hatten die Hagener Probleme damit, den starken Dresdner Drive zum Korb zu stoppen. Vor allem Tanner Graham war oft nur mit Fouls zu bremsen, allerdings traf der US-Flügel auch stark von außen und von der Freiwurflinie. Zur Halbzeit hatte Graham bereits 21 Punkte gesammelt. Offensiv ging Phoenix der Rhythmus nach und nach abhanden, der Angriff war weitgehend statisch. Den Beleg brachte die Halbzeitstatistik: Phoenix hatte im zweiten Viertel nicht einen einzigen Assist; im ersten Viertel waren es noch starke neun Vorlagen.

In der 15. Minute erzielte Tanner Graham Dresdens erste Führung des Abends (30:32), drei Minuten später gingen die Titans durch den nächsten Dreier des US-Amerikaners mit 36:42 in Front. Phoenix konnte sich glücklich schätzen, dass Graham in Kyle Castlin einen ebenbürtigen Gegner hatte. Hagens Topschütze traf einige schwierige Würfe und hatte zur Halbzeit 14 Punkte auf dem Konto. Mit 43:45 ging es in die Pause.

Der Kampf stimmt

Die zweite Hälfte war ein offener Schlagabtausch. Phoenix bekam Graham endlich in den Griff, dafür setzten Schützen wie Daniel Kirchner und Lucien Schmikale immer wieder Nadelstiche. Im Hagener Angriff war weiterhin vieles Stückwerk, dafür stimmte der Kampf: 11 Offensivrebounds griffen sich die Phoenix-Basketballer in der zweiten Halbzeit und kamen so zu zweiten und dritten Chancen. Überdies zwang man Dresden zu vielen Ballverlusten. Das hätte womöglich gegen den einen oder anderen ProA-Gegner zum Sieg gereicht, nicht aber gegen die Titans, die eiskalt ihre Würfe verwandelten. So zum Beispiel David Kirchner, der mit Ablauf der Wurfuhr einen gut verteidigten Dreier aus über acht Metern zum 81:87 (36.) traf. Das war schon eine kleine Vorentscheidung, denn die meisten der letzten Hagener Angriffe endeten mit Fehlwurf oder Ballverlust.

Die Dreierquoten sprachen Bände: Während Dresden 57 Prozent traf, war Phoenix mit 28 Prozent glücklos. Von der Freiwurflinie lief es ebenfalls mit 61 Prozent Trefferquote (11/18) nicht rosig.

Von der Auswechselbank waren Impulse diesmal rar. Nur 10 der 85 Hagener Punkte kamen von Ersatzspielern.

Statistik

Phoenix: Thompson (4), Kraushaar (18), Cikara, Keßen (16, 11 Rebounds), Omuvwie (10), Vaara, Mann (8), Uhlemann (4), Castlin (23), Bank, Krause (2).

Topscorer Dresden: Graham (24), Kachelries (12), Kirchner (12), Voigtmann (12).

Zuschauer: 2042.

