Abwehrchef fliegt vom Platz: TuS Volmetal gewinnt trotzdem

Läuft in der Schlussphase in Bönen zur Höchstform auf: Rico Witt (rechts) mit Torwarttrainer Manuel Treude (links) und Maximilian Müller.

Bönen Handball-Verbandsliga: Stuhldreher-Team feiert in Bönen einen hart umkämpften Sieg. Abwehrchef Marc Oberste sieht kurz vor Schluss Rot

Es war ein Auswärtsspiel, in dem die Verbandsliga-Handballer des TuS Volmetal ihre Nervenstärke unter Beweis gestellt haben. Denn obwohl TuS-Abwehrchef Marc Oberste in der entscheidenden Schlussphase bei einer 22:21-Führung mit einer Roten Karte vom Feld gestellt wurde, behielten die übrigen Volmetaler Spieler vor lautstarker Kulisse in Bönen die Nerven und warfen sich umso mehr hinein, um am Ende einen 29:25 (13:12)-Sieg beim RSV Altenbögge-Bönen feiern zu können. „Das war ein richtig wichtiger Sieg für uns. So ein Spiel dann noch nach Hause zu bringen, das zeugt dann schon von mentaler Stärke“, war Jan Stuhldreher, Trainer der „Taler“, angetan von einer geschlossenen Mannschaftsleistung.

Eine Geschlossene Mannschaftsleistung

Angeführt von Noah van Wieringen auf Rückraummitte, der aufgrund einer kurzfristigen Verletzung von Robin Gerber die gesamte Zeit durchspielte, ließen die Volmestädter nie eine Führung der Gastgeber zu. Das lag zum einen an einem mit sieben Treffern starken Thomas Faeseke auf Rückraumrechts, zum anderen aber auch daran, dass jeder einzelne Spieler seine Rolle verstand und diese souverän umsetzte. Vor allem Leon Figge trug, wie auch schon in den letzten Wochen, dazu bei, dass der TuS durch Treffer von der Siebenmeterlinie an Sicherheit gewann. Insgesamt netzte der Kreisläufer an diesem Abend alle vier Strafwürfe ein.

Und als Marc Oberste in der 51. Minute seinen Gegenspieler unglücklich im Gesicht traf und dadurch nicht mehr mitwirken durfte, lief TuS-Torwart Rico Witt zur Höchstform auf und gab seinen Vorderleuten damit die Möglichkeit, sich dezimiert entscheidend zum Auswärtssieg abzusetzen. Nach einem spielfreien Wochenende empfängt das Stuhldreher-Team am 24. Februar die SG Ruhrtal in der Sporthalle Volmetal.

TuS Volmetal: Müller, Witt; Albrecht (3), Luther (1), Makowiecki, van Wieringen (5), Oberste, Figge (5/4), Rieke (2), Kandolf (5), Faeseke (7), Heidemann (1).

