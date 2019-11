Ära Neff beginnt für Hagen mit Arbeitssieg

Am Ende fiel den Spielern des Handball-Drittligisten VfL Eintracht Hagen die Last der vergangenen Wochen sichtlich von den Schultern, die Arme der in Grün-Gelben gingen in die Höhe, als Tillmann Pröhl mit seinem dritten Treffer in Serie für die Entscheidung sorgte. Den ersten Sieg unter dem neuen Trainer Stefan Neff gegen den OHV Aurich kann nämlich als Arbeitssieg bezeichnet werden – nicht mehr und nicht weniger. Am Ende setzte sich der VfL Eintracht etwas zu deutlich mit 31:26 (12:13) gegen die hartnäckigen Ostfriesen durch.

Das unter dem neuen Übungsleiter keine Wunderdinge zu erwarten waren, war angesichts der nur kurzen Vorbereitung unter Neff, der erst seit Anfang der Woche im Amt ist, absolut selbstverständlich. Ein Grund dafür waren die prominenten Tribünengäste in der Krollmann Arena, denn hinter der Hagener Bank hatten sich mit Julian Renninger, Daniel Mestrum, Tim Stefan und Jan-Lars Gaubatz geballte Qualität versammelt. Das Quartett fehlte dem VfL an diesem Tag vor allem in der Breite, denn nach einer ansprechenden Anfangsphase kamen mit den Wechseln von Stefan Neff immer mehr Unstimmigkeiten in das Spiel der Gastgeber.

Aurich geht mit einer Führung in die Kabine

Während sich die eigene Defensive über weite Strecken äußerst präsent zeigte und auch Kapitän Tobias Mahncke im Tor nach zehn Minuten besser ins Spiel fand, fehlte es im aufgebauten Angriff wie im gesamten bisherigen Saisonverlauf an Durchschlagskraft. Und so suchten die Hagener ihr Heil immer wieder in der ersten und zweiten Welle – einzig die Ausbeute passte nicht, was vor allem an der starken Leistung von Aurichs Torwart Edgars Kuksa lag.

Trotz der doch teilweise ärgerlichen Fehler im Spiel steuerte der VfL aber auf eine souveräne Halbzeitführung zu. Bis Neff seiner Anfangssieben erste Pausen gönnte und durchwechselte. Folglich kamen die total unaufgeregt spielenden Gäste aus Norddeutschland wieder zurück in die Partie, drehten dank eines 4:0-Laufs kurz vor der Pause die Begegnung und gingen mit einer nicht unverdienten Führung in die Kabine.

Kempa als spielerisches Highlight

Und so dauerte es noch ein wenig, bis die Eintracht wieder selbstbewusster auftrat und das Geschehen auf dem Parkett an sich reißen konnte. Ein 4:0-Lauf zwischen der 36. und der 41. Spielminute drehte die Begegnung zu Gunsten der Hagener, auch weil hier und da immer wieder lang vermisster Spielwitz aufblitzte. Wie zum Beispiel bei dem Kempa-Treffer von Damian Toromanovic zum 20:17, der ein feines Anspiel von Valentin Schmidt in der Luft verarbeitete und traf.

Hagen Breckerfeld Wetter Herdecke VfL Eintracht Hagen – OHV Aurich 31:26 (12:13) VfL Eintracht Hagen: Mahncke (1.-30., 45.-60.), Dresrüsse (31.-45.) – Pröhl (8), Schmidt (5/3), Bürgin (3), Lux (3), Voss-Fels (3), Kister (3), Toromanovic (3), Beemsterboer (2), Brand (1), Bergner, Luca Klein (n.e.), Funke (n.e.). Beste Torschützen Aurich: Schweigart (8/3), Staszweski (5), N. Pliuto (3), Crnic (3). Zeitstrafen: 4 für Hagen, 3 für Aurich. Zuschauer: 678 (laut Verein).

Doch auch davon blieben die Auricher unbeeindruckt. In dieser Phase der Partie wurde Oliver Staszweski zum gefährlichsten Akteur der Gäste, er sorgte mit seinen Toren dafür, dass der VfL sich nicht weit absetzen konnte. Als dann aber alles auf eine spannende Schlussphase hinsteuerte, meldete sich Schlussmann Mahncke mit zwei wichtigen Paraden zurück. Als dann Tillmann Pröhl der Ball im Getümmel noch glücklich in die Hände fiel und dieser zum 28:25 traf (58.), entschied sich die knappe Partie.

Neff sieht noch viel Arbeit vor sich

Der Start in die Ära Neff ist damit, zumindest vom Ergebnis her, geglückt. „Wir müssen jetzt weiter arbeiten, arbeiten und arbeiten. Ich bin aber glücklich über die zwei Punkte“, so der gebürtige Hagener nach der Partie. Damit traf er den Nerv des Spiels, denn beim VfL war auch im Spiel eins nach der Trennung von Ulli Kriebel noch lange nicht alles Gold was glänzte. Was am Ende aber zählt sind einzig die zwei Punkte auf der Habenseite.