AG-Schüler aus Herdecke dürfen nun bei Regatten segeln

Herdecke. Sechs AG-Schüler absolvierten im Segelverein Herdecke-Ruhr ihre Prüfung zum Jüngstensegelschein. Und dürfen nun bei Regatten segeln.

Sogar die Sonne kam, um zu gratulieren: Vier Schülerinnen und zwei Schüler absolvierten im Segelverein Herdecke-Ruhr (SHR) ihre Prüfung zum Jüngstensegelschein. Nun steht einer Teilnahme an Regatten nichts mehr im Wege.

Eigentlich hätten die sechs Nachwuchs-Segler schon viel früher ihre Kenntnisse nachweisen wollen. Aber auch der Segelsport, zumindest die Ausbildung dazu, war in den letzten Monaten durch die Pandemie stark eingeschränkt. Die Jugendlichen nutzen jedoch die Zeit, um sich auf den theoretischen Teil der Prüfung vorzubereiten. Denn hier werden Kenntnisse in Knotenkunde, Takling, Verkehrsvorschriften, Bootspflege oder Wettsegelbestimmungen abverlangt. Auf einem Segelboot gibt es viele Besonderheiten. Es fängt damit an, dass auf dem Wasser „rechts” und „links” durch „Steuerbord” und „Backbord” ersetzt werden.

Nur Bojen gehen über Bord

Mit der praktischen Ausbildung musste gewartet werden, bis unter Wahrung der vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen der Vereinsbetrieb wieder aufgenommen werden konnte. Seitdem wurde jeder Sonntag genutzt, um unter Anleitung von Hans Adam - unterstützt durch die Vorstandsmitglieder des SHR - diverse Manöver zu trainieren. Im Mittelpunkt stand dabei das „Mann über Bord”-Manöver - wobei sowohl im Training als auch in der Prüfung lediglich Bojen über Bord gingen. Dazu standen den jungen Seglern für ihr Alter und ihre Größe gerade noch gerechte Optimisten („Optis”) zur Verfügung.

Organisiert ist der Ausbildungsbetrieb des SHR über eine Kooperation mit der Herdecker Friedrich-Harkort-Schule, die eine kostenlose, wöchentlich stattfindende Segel-AG unter Leitung von Christoph Kessler anbietet. Für die sechs frischgebackenen Inhaber des Jüngstensegelscheins endet nun die AG-Zeit. Sie dürfen sich ab sofort der Jugendsegler-Gruppe des SHR anschließen, die auch an Wettfahrten teilnimmt. Mit der erfolgreichen Prüfung endet der Ausbildungs- und Segelbetrieb 2020schon fast. Es besteht aber für interessierte Schüler ab etwa neun Jahren noch die Möglichkeit zum Schnuppersegeln.

Ansprechpartner sind die Vorstandsmitglieder des Segelvereins Herdecke, deren Kontaktdaten auf der Homepage www.segelverein-herdecke.de zu finden sind. Es können auch schon Plätze für die Ausbildung zum Jüngstensegelschein 2021 reserviert werden.