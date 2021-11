Aktionstag weckt in Hagener Schulen die Lust auf Handball

Hagen. Beim Aktionstag der Grundschulen lernen die Schülerinnen und Schüler den Handballsport besser kennen - und sind mit Begeisterung dabei.

Über 150 Schulen nahmen in Westfalen amHandball-Grundschulaktionstag teil. Über 16.000 Kinder hatten so die Möglichkeit, die Sportart Handball in ihren Grundzügen kennen zu lernen. Auch die Grundschule Boloh, die Grundschule Emst, so wie die Grundschule Overberg beteiligten sich an der Aktion und wurden durch den Post SV Hagen unterstützt.

„Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass alle am Grundschulaktionstag teilnehmenden Kinder idealerweise bei allen Übungsformen den eigenen Handball in der Hand haben und so das Spiel mit dem Ball aktiv erleben können“, so Daniel Schwebe, Jugendwart beim Post SV. Das dies kein Problem darstellte, dafür sorgte der Verein: Denn die Trainer und Übungsleiter des Vereins brachten immer einen Sack, prall gefüllt mit Handbällen, mit in die Sporthalle.

Handball ist in Hagener Grundschulen noch ein wenig bekanntes Objekt

Dass der Handball für die allermeisten Schülerinnen und Schüler ein wenig bekanntes Objekt darstellte, bemerkte man nicht: Der Spaß stand im Vordergrund. Ganz gleich ob werfen, fangen oder prellen – Erfolgserlebnisse gab es für alle Kinder. „Guck `mal, was ich mit dem Ball kann“ war daher auch eine häufig zu hörende Aussage in allen drei Sporthallen. Und Lehrer sowie Vereinstrainer wussten oft gar nicht, wo sie denn zuerst hinschauen sollten.

Mit Begeisterung und Engagement nehmen die Schülerinnen und Schüler am Aktionstag teil. Foto: Michael Kleinrensing

Prominenten Besuch bekamen die Mädchen und Jungen der Grundschule Emst am Aktionstag: Wilhelm Barnhusen, Präsident des Handballverbandes Westfalen, erschien persönlich um die Arbeit vor Ort zu unterstützen und die Einheiten zu leiten. Als pensionierter Grundschuldirektor war es ein Leichtes für den Verbandspräsidenten, die Kinder für sich und die Sportart Handball zu begeistern. „Ich mache das sehr gerne, die Arbeit an der Basis liegt mir sehr am Herzen“, so Barnhusen.

Schülerinnen und Schüler gehen stolz nach Hause

Es dürfte wohl kaum einen jungen Sportler gegeben haben, der am Handball-Grundschulaktionstag nicht stolz nach Hause gegangen ist, um dort von den eigenen Erlebnissen mit Hand und Ball zu berichten. „Eine absolut gelungene Aktion gemeinsam mit unseren Bildungspartnern“ fasste Daniel Schwebe die Tage an den Schulen zusammen. „Es ist unglaublich spannend, die Kinder für den Handball zu begeistern, Bewegungserfahrungen mit Hand und Ball zu ermöglichen und Lernprozesse zu initiieren. Und dies gilt sowohl für den motorischen wie auch für den kognitiven, den koordinativen und den sozialen Bereich. Für uns als Verein stellt der Handball-Grundschulaktionstag einen wichtigen Baustein in unseren Bildungspartnerschaften dar.“

